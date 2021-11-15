已補價單位1.5萬租 代理：同區睡房租金相若

該代理續稱，嘉峰臺每有單位放租，承租的大多是同區分支家庭，加上該屋苑位置不算太吸引，位處山邊，外區租客不會特地前來搵盤，惟黃大仙舊區唐樓套房租金動輒亦要7000至8000元，面積僅百餘平方呎，認為6000元租一間睡房來說，價格在該區算是「差唔多」。

鄧業主：略貴 李業主：相對私人市場低

嘉峰臺業主鄧先生表示，有聽過房協未補價資助出售房屋出租計劃，認為6000元出租一間睡房略貴。被問到會否考慮出租空出的睡房，鄧稱不會考慮，因買樓始終想有私人空間，如將房間出租予其他家庭，會分薄私人空間。他又認為香港雖然寸金尺土，「有做（計劃）好過無」，惟是否有效就「不敢苟同」。

另一業主李女士稱，如以已補地價私人市場價錢，嘉峰臺承租一個單位都需萬多元，6000元租用一間睡房價錢相對低，但合資格申請計劃的租戶，收入都不算高，6000元月租的負擔較重。