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涉盜洗黑錢戶口170萬 工銀分行經理被捕

【明報專訊】中國工商銀行（亞洲）有限公司一名分行經理，懷疑因得悉有犯罪分子利用銀行內多個戶口「洗黑錢」，其間有關戶口曾遭凍結調查，因一時貪念擅自將有關戶口合共170萬元轉帳自己戶口，以為無人知悉。銀行翻查戶口紀錄發覺有異揭發，向警方舉報，警方經調查後，於上周五（12日）拘捕涉案分行經理。

料持有人不敢提款 銀行揭發

警方回覆證實，於11月9日接獲一銀行舉報，懷疑一名於葵涌區分行工作的職員涉嫌挪用客戶存款，案件列「以欺騙手段取得財產」，由葵青警區重案組接手跟進。經調查後，人員於11月12日在葵青區拘捕一名59歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件仍在調查。

消息證實，涉案人為工銀亞洲葵涌廣場分行經理，早前因職權關係，得悉銀行內有多個戶口涉嫌「洗黑錢」，曾被執法部門凍結調查，懷疑有人因覬覦戶口金錢利益，加上覷準戶口持有人是收售金錢利益開設的傀儡戶口，協助犯罪集團轉帳「洗黑錢」，認為調查完成後有關戶口獲解凍亦不敢提款，因而起貪念將戶口金錢轉帳自己戶口，涉款170萬元。銀行近日翻查戶口紀錄時發現有異，追查後揭發，報警處理。

工銀亞洲回覆，稱知悉事件並已交警方處理，稱該行一直非常重視客戶權益保障，會全力配合警方調查。

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