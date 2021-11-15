foodpanda員工擬周二晤資方 稱今停示威

昨日工潮持續，多間pandamart門市暫停營業，分店貨品堆積地上。多批外賣員先後到北角、九龍灣等pandamart外抗議，外賣員唐先生要求公司與員工談判，書面保證不再單方面無理減薪。

前晚有外賣員於旺角取單遇襲，foodpanda營運部總監Pedro Dias昨去信外賣員稱，對前日連串事件非常遺憾，認同員工有權公開活動及拒接單表達意見，但無法接受意圖阻礙訂單、挑釁送遞員，呼籲和平對話，希望透過手機程式提出意見，可安排本周會面。

總監：配合繁忙時訂單 服務費增

員工斥取巧：沒可能無限送餐

Pedro Dias承認正逐漸下調某些區域訂單基礎服務費，但認為不代表送遞員總收入減少，稱每張訂單平均開支過去6個月持續上升，配合繁忙時段服務費和每小時可接到訂單量提升下，送遞員平均每小時掙取服務費增加，又稱今年7至9月「時薪」較去年底升15%，每張訂單平均開支提升5%，每小時可接到訂單增加10%。

據本報取得內部繁忙時間服務費表，以車手為例，今年7月幾乎每區每張訂單由介乎10元至40元額外服務費，減至本月介乎5元至30元。部分地區上調，但120個時段中有56個時段再沒額外服務費。

步兵外賣員陳先生（化名）斥公司取巧，稱基本服務費削減後，非繁忙時間收入大減，外賣員有燃料支出，應有更合理工資；即使部分區繁忙時間服務費上調，外賣員一小時內也無可能無上限地送外賣。他斥公司回應「止不到血」，會繼續罷工，並要求保障勞資會議發言的外賣員不會被追究。

多外賣員傾向今日罷工

員工代表之一的Waqas Fida昨晚稱今日暫停示威，待周二與資方會面，如談判破裂會繼續行動，如聖誕、新年、周末再罷工；Fida稱理解部分人需維持生計復工接單。飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興稱，各區外賣員昨晚仍在Telegram群組就不同方案投票，較多人今日繼續罷工。

勞工處呼籲機構考慮任何安排時，應與受影響從業員充分溝通，協商解決分歧，如從業員認為雖名為自僱實際是僱員，並認為僱主沒履行勞工法例責任，可向勞工處勞資關係科求助。