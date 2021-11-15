換衫觸扳機 休班警佩槍走火

現場為大圍顯田街嘉田苑嘉祺閣一個單位，探員昨午12時許更衣出門時，佩槍不慎走火，事發後自行報警。警方衝鋒隊、便衣探員及重案組先後抵達現場調查及蒐證，另有警司到現場視察，檢走涉事佩槍進一步檢驗，亦在單位取走一箱證物。

有退休槍械教官表示，槍械走火可涉及不同原因，如手指不小心碰到扳機、槍墜地觸動等，上彈時亦有可能走火。他表示，一般便衣探員帶佩槍回家，首先要審視寓所是否適合擺放槍械，休班帶槍返家後，第一時間應卸下全部子彈，妥善保管。

該名教官估計，意外或屬探員準備上班前為佩槍上彈，之後觸碰到扳機引起，認為該探員或不夠小心。警方一般會由槍進入家門起全面調查，涉事探員輕則受紀律處分、調回軍裝隊伍，重則有可能被革職。

前教官：或調軍裝 可革職

該退休槍械教官強調，管有佩槍壓力相當大，不但要小心勿被搶槍，更不能隨便飲酒，提醒所有警員應小心謹慎，預留足夠時間準備出門，以免匆忙間發生類似意外。他又提醒上彈時切勿對人，槍口必須對牆，即使走火亦不會傷及他人。

本港過往發生警槍走火事件。今年1月23日，一名駐守九龍城分區巡邏小隊的女輔警，在九龍城警署準備交還佩槍下班，在退彈區退膛時走火，子彈射中腳部，擦傷右大腿及右小腿；去年5月15日，柴灣警署一名輔警在槍房取槍後，檢查期間佩槍走火，子彈擊中大腿。

警方回覆稱，會因應行動需要為警員提供不同裝備，強調有嚴格指引規管個人槍械、彈藥或相關裝備的發放、儲存、管理和使用。