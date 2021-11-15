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賣虛幣遭綁架 肉參爬窗逃 鐵槌扑手腳阻逃走索3000萬 警拘7人

【明報專訊】警方搗破一宗藉詞交易虛擬貨幣的綁架案，拘捕6男1女，年齡由25至32歲，據悉均有黑社會新義安背景。兩名分別25及27歲男子被控一項綁架罪，今日在九龍城裁判法院提堂，其餘5人扣留調查。被要求3000萬元贖金遭綁架的39歲男子，逃脫後送院治理，多處嚴重受傷，沒生命危險。事主已交出戶口密碼，損失有待點算。警稱案件仍在調查，或有更多人被捕。

西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫表示，一名39歲男子上周六（6日）上午應約到九龍灣售賣400萬元虛擬貨幣「泰特幣」，對方藉詞帶往附近工廈，進入單位發現有人埋伏。事主遭拳打腳踢，有人用鐵槌、鐵櫈等物施襲，逼他交出手機及虛擬貨幣戶口密碼，同時亦要他致電家人及朋友，聲稱因欠債而急需籌錢。

帶入工廈 埋伏圍毆逼交密碼

匪徒翌日凌晨用私家車將事主帶至一個貨櫃禁錮，後來又被帶至大埔南坑村一間鐵皮屋，並持續向他拳打腳踢。綁匪初期索取800萬元贖金，其後贖金升至3000萬元。事主家人初時以為事主欠債，其後見贖金不斷增加遂報警求助。

西九龍總區重案組接手跟進，探員初步鎖定綁匪藏參地點。事主上周五（12日）晚，趁綁匪未為意時由單位狹小窗戶逃脫。警方其後發現身體多處嚴重受傷的事主，將他送院治理。探員隨即在藏參鐵皮屋拘捕兩名男子，其後經深入調查，再於上水區、長沙灣區及觀塘區拘捕4男1女。

數周前曾交易 料8人在逃

警方初步調查相信，雙方網上認識，事主為虛擬貨幣投資者，數星期前曾與其中一名被捕者交易。由於綁匪不斷轉換藏參地點，相信企圖避開追查。被捕7人分別報稱從事運輸、飲食、汽車美容及無業。鍾雅倫形容綁匪極度兇殘，為防事主逃走用鐵槌、鐵櫈等物施襲，令事主身體多處嚴重受傷，手腳骨折。暫時相信最少有7至8名涉案人在逃。

警方呼籲虛擬貨幣投資者利用可靠平台交易，盡量避免與陌生人面對面交收。據了解，事主仍然留醫，等候第二次手術。據悉，事主虛擬貨幣戶口約有2000萬元，但因他曾被迫交出戶口密碼，密碼已被他人改動，無法登入戶口，損失仍有待點算。

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