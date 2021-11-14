空置唐樓爆炸 警查縱火

路上多違泊 消防雲梯被卡

消防處稱，現場道路兩旁均有私家車輛違例停泊，令行車通道收窄，一輛隸屬旺角消防局的鋼梯車與一輛輕型貨車輕微碰撞，消防處人員檢查涉事車輛，確定無人受傷，即時報警。案件現已交由警方調查，處方會盡力配合調查。

現場為大角嘴福澤街24號永發大樓，上址為一幢5層高唐樓，大部分單位已被收購並空置。事發為大廈頂層一個空置單位，昨早7時許突傳出爆炸聲，火光熊熊，大量濃煙湧出，多名途人及附近住戶報案。消防接報到場開喉撲救，有住客自行疏散到地面，警員將全條福澤街封閉。

街坊：該廈十室九空 屢有人潛入吸毒

消防員動用一喉一煙帽隊迅速將火救熄，無人受傷。消防經初步調查認為起火原因有可疑，案件列作縱火，交由旺角警區刑事調查隊跟進。街坊表示，該大廈十室九空，但不時有人潛入空置單位吸毒，懷疑有人留下火種。

火警期間，有消防員擬架起雲梯觀察起火單位情况，雲梯底座轉盤擺動時意外碰及一輛泊路邊客貨車，客貨車被推向前撞到前方一輛私家車，雲梯一度卡住，在場人員其後將客貨車車胎放氣，消防得以收回雲梯。警方事後在場等車主到場協助調查。