採樣防飛沫亂飛 酒店設醫療級淨化機

後梯設動態感應器 有人經過即通報

海外回港檢疫者須在第3、5、9、12、16及19日於酒店內由指定檢疫酒店採樣員協助採樣檢測。區展秋說，近半年起各酒店都會使用一部俗稱「大笨象」的高效能醫療級別空氣淨化機，該機配備吸氣喉管。他解釋，每個準備被採樣的人都會坐在房內，採樣員預備採樣前會把吸氣喉管放在檢疫者口鼻旁，採樣期間檢疫者的飛沫馬上由機器吸走並馬上淨化，再從另一端走出來。

要防止酒店內傳播，除從採樣入手，也要確保檢疫者不會輕易逃出房間。區展秋說，部分指定檢疫酒店於後樓梯等不應有人經過的位置加設動態感應器。區展秋說，動態感應器的好處是不用拉線，只要感應到有人移動，便能馬上通報酒店職員，防止檢疫者擅離。

另外，當有新酒店加入指定檢疫酒店計劃時，合規巡查隊人員會到酒店與職員做應變演習，模擬出現確診者時如何處理。區展秋曾聽聞有人得知自己確診後，擔心傳染同房家人而想離房。他們會建議酒店在確診者門外貼封條，警示切勿走出來。