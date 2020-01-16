至今280人隔離違規送竹篙灣 有出房者聲稱夢遊 難耐「疫監」 酒店客偷與鄰房碰杯

房匙卡只能用一次 防擅出

衛生署回覆，截至上周五，署方根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）共發出386,848張檢疫令，共有36個違反者罪名成立，分別判監最多8周或罰款。

截至11月2日，本港指定檢疫酒店已接待15.4萬人，堵截600多宗確診。為免檢疫者傳播病毒，檢疫期間必須留在房內，房門貼有8種語言告示，列明離開或會監禁、罰款，以及立刻送到竹篙灣檢疫中心繼續隔離。馮浩賢說，所有房匙卡都只能用一次，確保住客不會私自出入。

查違規靠呈報也翻CCTV

指定檢疫酒店計劃辦事處目前約有百多名員工，當中70多人隸屬行動及保安部門，合規總監（行動及保安）區展秋表示，要了解有無檢疫者違規，除靠酒店呈報，該部門也會每日到各檢疫酒店巡查，其中一個任務是觀察各酒店閉路電視，「有些人是無心之失，例如扔垃圾，不小心房門『嘭埋』，不小心都可以理解」。

不過，區展秋也聽過不少奇怪違規理由，有人聲稱夢遊，有人聲稱要走一次火警求生路線，更有人走出走廊跑步，「他說因為太悶。最後要送佢去竹篙灣，而且全條走廊要消毒多一次。更誇張的，試過兩間房打開門碰杯，最後兩人都送去竹篙灣；都試過兩人住隔離房，各自有不同口味的糖，兩個人企門口踩着，互相『飛』糖交換口味」。

「太悶」出走廊跑步 全條須消毒

違規方式雖層出不窮，馮浩賢仍形容香港人抗疫「很乖」。曾任駐武漢辦前主任、試過留守湖北協助滯留港人的馮浩賢曾在內地檢疫，當時不能挑選住哪間酒店，「就咁派給你」，被安排一間沒冷氣的酒店，形容香港選擇較多。回望近兩年疫情，他形容抗疫是「世界大戰」，「能服務到市民，是很光榮的事情」。

下月檢疫酒店增至40間

指定檢疫酒店計劃去年12月底起實施，至今快一年，下月1日將推出第六輪。計劃頭半年酒店數目徘徊30至36間，第六輪增至40間，提供約11,500間房。馮浩賢透露，這輪共有10間酒店申請加入，5間成功。他解釋，並非每一間酒店設計都適合檢疫，曾聽過有一間位於商場的賓館僅得12間房，就不適合檢疫。馮估計檢疫酒店需求及供應只會有增無減。

明報記者