患「鬼剃頭」全禿 前區議員：宣誓風波受壓

公開經歷 盼鼓勵患者「畀耐性」治療

王卓雅在facebook表示，6月左右發現頭上有「5蚊銀」大小的範圍脫髮，7月開始傳出區議員宣誓被DQ後須償還薪津，不少區議員辭職，她亦猶豫去留，其後政府一再推後宣誓日期，令她長期處於高壓狀態，「彷彿長期被政府精神虐待一樣」。她向本報稱，宣誓風波期間有不少傳言，例如DQ後會被追薪百萬元而可能破產等，令她精神壓力很大。她說自己一直有濃厚長髮，患病後頭髮在兩個月內脫光，每早起牀要用吸塵機吸走枕頭和牀上大量頭髮，家中浴缸每隔數天便因她脫髮太多而淤塞。脫髮令她情緒大受困擾，外出要戴假髮，又擔心被發現脫髮。她說脫髮初期求醫證實患斑禿，看過中西醫和針灸等，至近日才長出小量頭毛。她說得知不少女性患此病卻不敢告訴別人，甚至有情緒問題，又稱患病和治療很辛苦，希望以自身經歷鼓勵其他患者，「保持正面，畀啲耐性（頭髮）會生番出嚟」。

被DQ郭天立稱已離港「暫別政治」

被DQ的九龍城前區議員郭天立在facebook表示，因個人原因，已於早前離港，形容是沉重決定，未來會暫別政治工作，同時好好裝備自己。他表示沒資格說自己「流亡海外」，只是暫時旅居海外，而作為離開的人，沒資格對留下來的人指指點點。