投票免掃安心 陳肇始：任何大型活動都存風險

稱相信政制局措施 當局可多解說

陳肇始昨在港台《星期六問責》稱相信政制及內地事務局提出的防疫抗疫措施，若大家不明白，當局可多解說。她在節目後被問到入票站毋須用安心出行有否科學根據，她稱任何大型活動都存在一定風險，當局最清楚整體選舉流程及安排，政府內部就防疫抗疫措施有溝通。

選舉管理委員會回覆稱只是票站場地的租用人，場地業主或管理人或要求進入場地者要用安心出行，而選舉事務處會與有關業主或管理人聯繫，容許拒絕用安心出行的選民入票站投票。

民建聯主席李慧琼表示，選管會的安排是希望更多市民願意投票，而政府要求進入街市者用安心出行，令人流大幅減少，說明部分市民因各種原因，沒有辦法短時間內學懂使用安心出行。李慧琼已參選立法會選舉九龍中直選，同區參選人還有譚香文及楊永杰。

民主黨主席羅健熙質疑，政府為催谷投票就不需為防疫麻煩長者，但長者平日到街市卻要麻煩他們，做法是雙重標準。

梁子超：倘場地不宜用 只會聚集人群

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，進入街市強制用安心出行有其獨特理由，包括曾爆疫等。他說安心出行的設計較適合地方細、多近距離接觸的地方，例如食肆，若在大型建築如政府大樓使用，未必能發揮效用。至於票站是否屬大型建築，他說若場地不宜用安心出行協助追蹤，卻要求進入者使用，只會聚集人群掃描安心出行。

（立法會選舉）