看淡氣氛 曾鈺成：投票率低不表什麼 陳智思稱今屆氣氛「一定好濃厚」

稱市民不熟新制 參選人減 多新面孔

曾鈺成昨在青研香港舉辦的論壇說，選舉制度較遲更改，很多市民或不清楚立法會選舉投票日和選區劃分，而地區直選由比例代表制改為雙議席單票制，各區參選人由以往8至10隊變為現時3至5人，不及以往熱鬧，加上今次出現不少新面孔，部分知名度不高，或影響選民投票意欲。他認為投票率低「不代表什麼」，呼籲政府加強宣傳。

過往參選人能自動當選的功能界別，今屆亦有競爭，包括鄉議局、地產及建造界、金融界等。中大政治與行政學系高級講師蔡子強日前質疑，有關界別突然出現新人，競爭是刻意而為。曾鈺成昨稱不理解蔡的想法，「𠵱家多一個（競爭）有咩唔好？」他說自動當選過往亦屬少數，如今參選人不再談政治議題，專注地區及界別議題，或吸引更多人參選。

被質疑刻意競爭 曾：多一個有咩唔好？

今屆首現競爭的部分功能界別，參選人中不乏爭取連任的現屆議員，其對手則被指是「陪跑」。陳智思表示，雖然部分參選人知名度較低，但議席最終是「由人選出來」，因此「無保證連任一定得」，他認為今屆選舉氣氛「一定好濃厚」，未到選舉仍未知議席誰屬。他說立法會議席增至90席，將有更多聲音督促政府改善很多社會問題，政府要面對更大壓力。

翻查資料，部分爭取連任議員與政黨背景相若的「對手」競爭，例如在商界（一）爭取連任的經民聯副主席林健鋒，對手為麗新發展旗下麗豐控股高級副總裁姚逸明，而麗新發展主席林健岳為經民聯監事會主席；首現競爭的鄉議局一直由主席出選，今屆副主席莫錦貴挑戰爭取連任的劉業強，二人同屬經民聯。

明報記者

（立法會選舉）