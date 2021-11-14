「依法辦事」堵截軟對抗文宣 海關關長：不存在文字審查

何珮珊昨在商台《政經星期六》表示要堵截「軟對抗」文宣物品流入，稱有關物品主要目的是煽動及鼓吹暴力，挑起對國家及特區政府憎恨，意圖用違法行為達政治目的，不能掉以輕心。她說，堵截主要靠情報，並會與警方國安部門緊密交流。

稱夠證據始檢控 需要時徵詢法律意見

被問如何辨識文宣物品是否違法，何珮珊說要看整體，包括物品是怎樣，再看蒐集的證據能否證明犯罪意圖和行為。對於或有人擔心「文字獄」，她說執法人員依法辦事，要有足夠證據滿足罪行元素才可檢控，強調這是一貫刑事調查標準，「應該不會存在文字審查」，需要時會徵詢法律意見。

另外，本港通過全面禁售加熱煙和電子煙等另類吸煙產品，何說海關正與相關部門商討執行細節，需讓旅客知道新法例，或考慮在實施初期彈性處理。

機場一號客運大樓禁區範圍內抵港層及離港層明日起劃分兩區，分別是處理往來內地航班的「綠區」及往來國際航班的「橙區」，何珮珊說已安排地方讓關員分開兩個位置休息及更衣。她說關員已近全部接種兩劑新冠疫苗，內部積極鼓勵員工盡快打第三針。