情况類似 台放寬檢疫期 專家：港須承受1%走漏

台灣中央流行疫情指揮中心本月11日宣布，下月14日至明年2月14日放寬入境檢疫，已打兩針者可由原先「10日酒店檢疫+4日家居檢疫」，改為「7日酒店檢疫+7日家居檢疫」，兩方案均須額外7日自主健康管理。中心表示，今年7月2日至11月7日，當地有123宗病毒數值少於25的輸入個案，32名已完成接種疫苗的患者當中，30人（94%）入境7日內出現病徵或經檢測確診，餘下兩人入境10至14日內確診。

梁啟智：目標接種率相若 港可參考？

香港時事評論員梁啟智日前在facebook引述有關數據，並問「香港有冇得參考吓？」他回覆本報稱，香港屬罕有入境檢疫長達21日的地方，即使台灣追求清零、接種率與香港相若，檢疫期也沒那麼長，「當台灣咁做（指放寬入境檢疫），我就會思考點解香港無咁做」。他另提到當地對有關數據是否足夠，亦有爭論。他說各地正想辦法放寬出入境限制，長遠全球趨勢似乎是與病毒共存，但據港府說法，香港要清零及與內地通關，「相信香港對邊境管制，不能自己話晒事」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，台灣接種率上升速度快，高危群組接種率亦不錯，故正逐步放寬入境檢疫，反觀香港長者及高危群組接種率仍較低。他說台灣有關數據樣本少，未必有很大代表性，「要睇吓衛生部門安全系數接受到幾高」。

指台數據少 長者高危群接種率較高

許樹昌：一變種病毒輸入可「焫着」

許樹昌引述本港數據稱，今年5月12日至10月24日共502宗輸入個案，93.5%是入境7日內確診，99%是入境14日內確診，有兩宗分別是入境後第16日或第19日確診，該兩宗分別驗出Delta或N501Y變種病毒株。他說，香港以清零為目標，暫難放寬入境檢疫期，「（內地）衛健委講明要外防輸入，你仲夠膽放寬？」若減至14日檢疫，須承受1%走漏風險，「一個人有變種病毒就可以焫着……你敢唔敢放兩個variant（變種病毒）出去？」

被問會否考慮台灣做法及縮短已完成接種者的入境檢疫期，食衛局回覆稱，為顧及社會衛生安全和利益，需維持清零目標，嚴防輸入，會監察不同地區疫情，以風險為本考慮當地疫情、檢測率、接種率等因素，以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎需要調整登機、檢疫及檢測要求。

明報記者

（新冠疫情）