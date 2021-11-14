陳肇始贊同疫苗護照 入戲院健身室應打針

【明報專訊】港大微生物學系講座教授袁國勇早前建議上班、上課及進入公共場所須出示「疫苗護照」，食物及衛生局長陳肇始昨日稱某程度上贊同袁的建議，同意到戲院、健身室等地點都應接種新冠疫苗。健身及電影業界對此均抱疑問，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎稱很不容易捱過去年疫情最嚴重時期，現時又談收緊，「是否要逼到透氣都要打針？」
指星開關後 醫療系統瀕癱
袁國勇倡訂全民接種時間表
陳肇始昨在港台《星期六問責》被問及袁國勇的疫苗護照建議，例如戲院及健身室若須打針才能進內，她看法如何。她說如能做到全民接種，對公共衛生絕對是好事，如何安排則需考量。她又回應稱「例如看電影，自己覺得看電影要接種，另外健身室，也是一個較有風險地方，也是應該要（接種）」。她補充，要平衡哪些地方人多高風險及整體可行性，再作決定。被問是否「某程度上贊同」袁的建議，她答「是的」。
袁國勇昨在商台《政經星期六》稱，本港仍有約三分之一人未打針，即約250萬人，按流感傳播速度，推測兩個月有50萬人感染，若死亡率為2%，會死1萬人，若所有人已打針，死亡率會跌至0.1%，約500人死亡。他近日建議設「疫苗護照」，昨解釋是為保護市民，因預計開關後會爆疫，故沒打針者不應到公眾場所，亦不應上班、上學。
袁又稱，一旦本港開關，因內地現時每日有數十宗感染，且若開放國際航線會有更多外地人來港，「香港一定會有爆發」。他以英國和新加坡為例，英國開關後仍有不少重症，但當地仍「死捱」，「直至長期病患、唔打針（的人）死晒為止」，然而當地長者接種率高，醫療系統才沒崩潰；而新加坡長者接種率低，故開關後醫療系統已瀕臨癱瘓邊緣。他說港人應謙卑地看外地情况，作應做的決定。
袁稱政府有責任定時間表，例如到明年1至3月，所有人都應已打兩針，再過6個月、即明年7至9月，每人都應已打三針，此舉能減低開放邊境的震盪。
稱生意好不容易捱過
健身界：現疫情受控 收緊沒邏輯
對於陳肇始贊同進入健身室應先打針，柯尊鼎稱健身業界很不容易才捱過疫情最嚴重時期，香港疫情控制相當好，不明白為何政府不斷收緊政策。他說自己有一半客人沒打針，「現在都只有疫情前七成生意……就快逼到透氣都要打針。為什麼投票又不用接種疫苗？邏輯何在？大家都知道是沒有的」。
田啟文憂「一刀切」長者不獲豁免
香港電影工作者總會發言人田啟文說，認同市民應因應身體狀况打針，但不太明白陳肇始以什麼邏輯建議到戲院看電影的人要打針。他憂慮當局會「一刀切」不允許身體狀况未能接種的人獲豁免。他稱長者接種率低，目前部分電影院有長者早場優惠，估計若上述措施落實，會少了老人家到戲院看電影。