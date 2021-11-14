陳肇始贊同疫苗護照 入戲院健身室應打針

指星開關後 醫療系統瀕癱

袁國勇倡訂全民接種時間表

陳肇始昨在港台《星期六問責》被問及袁國勇的疫苗護照建議，例如戲院及健身室若須打針才能進內，她看法如何。她說如能做到全民接種，對公共衛生絕對是好事，如何安排則需考量。她又回應稱「例如看電影，自己覺得看電影要接種，另外健身室，也是一個較有風險地方，也是應該要（接種）」。她補充，要平衡哪些地方人多高風險及整體可行性，再作決定。被問是否「某程度上贊同」袁的建議，她答「是的」。

袁國勇昨在商台《政經星期六》稱，本港仍有約三分之一人未打針，即約250萬人，按流感傳播速度，推測兩個月有50萬人感染，若死亡率為2%，會死1萬人，若所有人已打針，死亡率會跌至0.1%，約500人死亡。他近日建議設「疫苗護照」，昨解釋是為保護市民，因預計開關後會爆疫，故沒打針者不應到公眾場所，亦不應上班、上學。

袁又稱，一旦本港開關，因內地現時每日有數十宗感染，且若開放國際航線會有更多外地人來港，「香港一定會有爆發」。他以英國和新加坡為例，英國開關後仍有不少重症，但當地仍「死捱」，「直至長期病患、唔打針（的人）死晒為止」，然而當地長者接種率高，醫療系統才沒崩潰；而新加坡長者接種率低，故開關後醫療系統已瀕臨癱瘓邊緣。他說港人應謙卑地看外地情况，作應做的決定。

袁稱政府有責任定時間表，例如到明年1至3月，所有人都應已打兩針，再過6個月、即明年7至9月，每人都應已打三針，此舉能減低開放邊境的震盪。

稱生意好不容易捱過

健身界：現疫情受控 收緊沒邏輯

對於陳肇始贊同進入健身室應先打針，柯尊鼎稱健身業界很不容易才捱過疫情最嚴重時期，香港疫情控制相當好，不明白為何政府不斷收緊政策。他說自己有一半客人沒打針，「現在都只有疫情前七成生意……就快逼到透氣都要打針。為什麼投票又不用接種疫苗？邏輯何在？大家都知道是沒有的」。

田啟文憂「一刀切」長者不獲豁免

香港電影工作者總會發言人田啟文說，認同市民應因應身體狀况打針，但不太明白陳肇始以什麼邏輯建議到戲院看電影的人要打針。他憂慮當局會「一刀切」不允許身體狀况未能接種的人獲豁免。他稱長者接種率低，目前部分電影院有長者早場優惠，估計若上述措施落實，會少了老人家到戲院看電影。

（新冠疫情）