再有免檢機師進社區初確 5日3宗 同法蘭克福返港 梁子超：無眼睇

【明報專訊】本港昨日新增兩宗新型冠狀病毒輸入個案，並在5日內出現第三名從德國法蘭克福返港的國泰機師在社區被發現感染變種病毒。一名已打兩針疫苗、入境豁免檢疫的國泰機師本月7日從德國返港，6日後驗出初步陽性，他居住的大角嘴凱帆軒昨晚要封區檢測。有醫生表示「無眼睇」，稱本港風險愈來愈大，質疑政府要求航空公司的外站採「閉環管理」是不切實際。國泰回應稱會即時為所有身在法蘭克福的機組人員換酒店，並盡快暫停貨機機組人員停留當地。
國泰：安排留德人員換酒店
一名53歲男機組人員昨初步確診，他今年3月及4月已打兩針復必泰，10月31日病毒檢測陰性，11月3日離港到德國，7日由德國返港，在機場驗出陰性，前日在社區檢測中心採樣驗出初步陽性，病毒數值（CT value）約24至26，並帶L452R變異病毒株。病人住大角嘴凱帆軒1座，由於凱帆軒共3座住客共用出入口，政府昨晚將3座一併封區檢測。根據強制檢測公告，初步確診機組人員在前往德國前曾到深水埗公園游泳池、梅窩食肆「中國熊」，大角嘴海景街酒吧Corner Stop Bar，以及奧海城一期居食屋「和民」，而在返港後，曾於11月11日到荔枝角公園體育館。
國泰表示會即時安排所有身在法蘭克福的機組人員換酒店，並盡快暫停停留當地，重申會執行政府新要求，包括要求所有合資格機組人員打第三針等。
梁批外站「閉環」不切實際 促酒店檢疫
呼吸系統專科醫生梁子超對短期內多名機組人員在社區確診表示「無眼睇」，他認為政府前日收緊機組人員防疫措施是「講咗等於無講」，因病毒從檢測陰性到發病只需數小時，即使每日驗也未必有效堵截病毒傳入社區，而加強機組人員在外站閉環管理亦不切實際，「要人哋喺嗰邊（外站）閉環，都唔理性，自己（香港）都未做到閉環，人哋（外站國家）與病毒共存，機場都唔使戴口罩」。
梁又說，以往多數機組人員個案都在機場截到，純屬幸運，隨着Delta變種病毒變主流，且不少地方採取與病毒共存策略、開放航空，加上冬季病毒較活躍，本港面對的風險愈來愈大。他認為機組人員若要返回社區，應先在酒店檢疫。
同住Delta+檢疫酒店60人送竹篙灣
此外，東涌福朋喜來登酒店疑現酒店內傳播傳染性較高、俗稱「Delta+」的Delta變種AY.4.2亞系，兩名曾在此住相鄰房間達6日的男子先後驗出基因完全相同的Delta+，懷疑經擾流效應傳播病毒，衛生署前晚稱同期入住的20名檢疫者已出社區。
衛生署昨補充，已安排60多名本月1日至6日入住該酒店同樓層北翼房間者到竹篙灣檢疫，暫未有新增初步確診。衛生署稱正化驗在該酒店抽風格等位置採集的逾70個樣本。