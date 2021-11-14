再有免檢機師進社區初確 5日3宗 同法蘭克福返港 梁子超：無眼睇

國泰：安排留德人員換酒店

一名53歲男機組人員昨初步確診，他今年3月及4月已打兩針復必泰，10月31日病毒檢測陰性，11月3日離港到德國，7日由德國返港，在機場驗出陰性，前日在社區檢測中心採樣驗出初步陽性，病毒數值（CT value）約24至26，並帶L452R變異病毒株。病人住大角嘴凱帆軒1座，由於凱帆軒共3座住客共用出入口，政府昨晚將3座一併封區檢測。根據強制檢測公告，初步確診機組人員在前往德國前曾到深水埗公園游泳池、梅窩食肆「中國熊」，大角嘴海景街酒吧Corner Stop Bar，以及奧海城一期居食屋「和民」，而在返港後，曾於11月11日到荔枝角公園體育館。

國泰表示會即時安排所有身在法蘭克福的機組人員換酒店，並盡快暫停停留當地，重申會執行政府新要求，包括要求所有合資格機組人員打第三針等。

梁批外站「閉環」不切實際 促酒店檢疫

呼吸系統專科醫生梁子超對短期內多名機組人員在社區確診表示「無眼睇」，他認為政府前日收緊機組人員防疫措施是「講咗等於無講」，因病毒從檢測陰性到發病只需數小時，即使每日驗也未必有效堵截病毒傳入社區，而加強機組人員在外站閉環管理亦不切實際，「要人哋喺嗰邊（外站）閉環，都唔理性，自己（香港）都未做到閉環，人哋（外站國家）與病毒共存，機場都唔使戴口罩」。

梁又說，以往多數機組人員個案都在機場截到，純屬幸運，隨着Delta變種病毒變主流，且不少地方採取與病毒共存策略、開放航空，加上冬季病毒較活躍，本港面對的風險愈來愈大。他認為機組人員若要返回社區，應先在酒店檢疫。

同住Delta+檢疫酒店60人送竹篙灣

此外，東涌福朋喜來登酒店疑現酒店內傳播傳染性較高、俗稱「Delta+」的Delta變種AY.4.2亞系，兩名曾在此住相鄰房間達6日的男子先後驗出基因完全相同的Delta+，懷疑經擾流效應傳播病毒，衛生署前晚稱同期入住的20名檢疫者已出社區。

衛生署昨補充，已安排60多名本月1日至6日入住該酒店同樓層北翼房間者到竹篙灣檢疫，暫未有新增初步確診。衛生署稱正化驗在該酒店抽風格等位置採集的逾70個樣本。

明報記者

（新冠疫情）