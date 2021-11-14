昨3宗目擊 漁署未見豬蹤 萬人聯署促撤殺野豬政策

漁署：因循舊法野豬滋擾惡化

漁護署發言人回覆，2017年底推捕捉及避孕/搬遷計劃，2019年初採取多管齊下策略加強管理，但野豬繼續在市區聚集及覓食，造成嚴重滋擾，部分更習慣在鬧市或馬路出沒，對公眾及道路使用者構成危險，近年野豬傷人個案亦有上升趨勢，可見捕捉及避孕/搬遷計劃不能有效控制滋擾，因循捕捉及搬遷並寄望餵飼者自發改變劣習只會令野豬滋擾繼續惡化，增加市民受傷風險。

人道毁滅市區野豬措施生效3日前，一名輔警在天后廟道處理野豬時遭噬咬，大量出血。網絡昨流傳相關野豬「襲警」的34秒片段，一頭野豬撞跌手持熒光棒的男輔警約3次。

措施生效翌日、昨晨11時許，馬鞍山富寶花園居民發現有野豬在該花園12座對開山坡遂報警，警員到場發現野豬約1米長，正在草叢睡覺，通知漁護署處理，至昨午2時許漁護署人員到場，野豬已失蹤影。

漁護署稱2019年開展一項全港野豬數目調查的前期研究，初步推算郊野地區約有2500頭野豬。香港野豬關注組幹事黃豪賢估算本港約有3000頭野豬，因人類餵飼、入侵棲息地，以及垃圾筒或垃圾袋易翻倒，牠們才現身市區，野豬一般不會襲擊人，上周二「襲警」相信因該野豬受傷兼受驚。

關注組批文明倒退 冀晤漁署

黃豪賢表示，漁護署2017年底起推行「捕捉、絕育、放回」手法處理野豬，如今「一刻間要將野豬處死，簡直是文明倒退」。他說「政府現在想做什麼，都不需要理會民意」，故現會集合市民聲音，冀與漁護署會面商討對策。

香港野豬關注組前晚向漁護署長梁肇輝發公開信，要求立即撤回人道毁滅野豬政策，直指「人道毀滅」剝奪無辜動物生命，斷然實施不人道的「人道毁滅」政策令人費解並感到憤怒，難以置信的是2019年漁護署廢除荷槍實彈的狩獵行動，積極進行「捕捉、絕育、放回」，2年後竟「開倒頭車」，中斷人豬共存的和平政策。

聯署轟一刀切 未針對有否襲擊

香港動物報、香港野豬關注組、NPV非牟利獸醫服務協會、香港拯救貓狗協會、動物生命糾察隊昨發起「野豬無罪 勿因仇恨向動物發洩」聯署，質疑漁護署只因每年平均10宗野豬傷人便將動物友善政策倒退為撲殺，並引述漁護署2017年回覆立法會議員書面質詢時亦提到「野豬一般不會主動襲擊人，但在受驚或被挑釁的情况下，可能會出現攻擊行為」。

聯署又稱，新政策一刀切人道毁滅市區野豬，並非針對野豬有否襲擊行為。聯署冀漁護署回應七大訴求，包括即撤回定期捕捉及「人道毁滅」野豬、設冷靜期或觀察期改變市民餵飼野豬的習慣、增資源推「捕捉、絕育、放回」政策及改善垃圾桶設計、以教育及法律減市民餵飼等。

愛護動物協會在facebook稱，野生動物是自然生態一分子，應尊重其生存空間，野生動物管理應先採非致命方式。