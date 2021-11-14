疫緩訂單跌 罷工車手：再減酬難養家

「踢單」損收費 勉強一趟送多貨

博士兩年前自行購入「綿羊仔」電單車轉行做外賣員，近日參與雜貨送遞，「我哋試過一張單，四五條廁紙、兩包米、6支兩公升水，你認為一架155cc或200cc綿羊點可以拎到咁多野？我擺埋上膊頭，攞個頭頂住都未必得啦」。但若外賣員「踢單」，接單率下降會影響收入，每張單減少5毫至1元收入。他稱，近日每張單由50元變成40元，收入減少約兩成，近日疫情放緩，市民多外出進食，訂單減少，平均每日接到15至20張單，惟養車亦要開支，「油費都要100元一日，這半年加了三四次油費」。

在尖沙嘴響應罷工的步兵羅先生稱，以往每日工作12小時，日薪可達1000元，現時每日做15小時，日薪才達500至800元，常與朋友說笑「過嚟做義工」。他說尖沙嘴多人搶單，部分人是無身分證南亞裔人，由接頭人接單再分單。做了3年電單車外賣員的Waqas Fida表示，近日公司要求為食物拍照，證明送達目的地。他試過新界村落客人因走到村口接食物，他拍照時無拍到目的地村屋，被罰停接單5日。