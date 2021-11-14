foodpanda外賣員罷工 多區服務停 促今對話

foodpanda：樂意下周安排討論會

foodpanda香港回應稱，樂意於下周安排討論會，在適合對話的環境下討論最受關注及切身的議題，並保證透過官方渠道提出意見的送遞員不會受罰；有部分送遞員於數個地區試圖阻礙其他送遞員如常工作，甚至有人在旺角pandamart攻擊一名正在取單的送遞員。該名送遞員面部受傷，需送院治理，強調不接受傷害他人的行為。警方稱，一名50歲非華裔外賣員在塘尾道取單時，被6至7個非華裔男子拳打，鼻及心口受傷送院，暫未有人被捕。

有接單者遭圍毆送院

罷工期間本報曾瀏覽foodpanda應用程式，觀塘區外賣食物服務及foodpanda mall服務一度暫停，屯門區及將軍澳區的pandamart服務亦一度暫停。

罷工發言人鄭先生稱，今年1月至今foodpanda每張外賣訂單最少減10元，不同地區減幅不同。部分外賣員因交通意外或餐點被偷去被迫取消訂單，其後會被罰停接單，「一停停7日無法開工，話停就停」，對生計無保障。外賣員曾向客服投訴，但foodpanda客服設在馬來西亞，經常言語不通，大家「積怨已久」，「今次終於減人工減到我們底線下，我們終於爆發，點起團火，出來罷工」。

多名foodpanda外賣員響應行動自行停止接單，部分在各區pandamart分店及foodpanda尖沙嘴總部外聚集，近百人在舉起「停止無理減薪」等標語。

員工批收入大減罰則不透明 業界：人手過剩

罷工員工的新聞稿表示，現時foodpanda外送員全為自僱者。去年初電單車手每張單可獲至少60元，步兵可獲至少45元，本年初已減至分別50及30元，本月兩者每單可掙費用跌至38及22元。他們提出多項訴求，包括爭取訂單費重回2020年末水平、更透明的服務費架構、容許外賣員拒絕假單等。

步兵外賣員陳先生（化名）向本報指出，foodpanda外賣員主要為自僱，每張單靠基本服務費及繁忙時間按距離計算的額外服務費，不同地區服務費不同，並向本報提供foodpanda內部的訂單服務費表（見表）。而本年初至今各區服務費下調10%至20%，他形容為「倒水式」減薪。另外，本年初幾乎每區均有5至25元額外「距離費」，惟至本月多區已取消。陳又稱，以往由同一餐廳送多於一份餐（孖單）的服務費相若，但現時第二張單的服務費大減，批評公司「賺到盡」。

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興稱，疫情嚴重時大量人投身外賣員行列，現時人手過剩，導致foodpanda本年不斷減薪，以全職計收入少三成。

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