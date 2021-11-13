【Emily】唔係業界選民 高永文一度醫衛界身分提名兩人

【明報專訊】修改選舉制度後，提名機制到𠵱家都唔係個個市民搞得清楚。根據制度，選委可以喺立法會3個界別：地區直選、功能組別、選委會界別各提名一人參選，若另屬功能組別選民，就可以再以「業界選民」身分提名一人。網媒「眾新聞」噚日翻查資料發現，選委、全國政協高永文唔係「醫療衛生界」嘅選民，但就以業界選民身分提名龐愛蘭同林哲玄參選，而高喺新制度下屬港區人代、政協界別選民先啱。高永文回覆Emily時話非常清楚提名嘅權利同細節，知道選委只能夠喺3個界別合共提名3人。
話清楚提名細節 提名3人都有效
高永文話佢提名嘅3人都話選舉主任接納佢哋嘅提名表有效，冇任何出錯，又話喺功能界別方面，分別同龐愛蘭、林哲玄相識多年，樂見兩個有能力嘅人參選。不過，高永文就冇講到「業界選民」提名問題。
林哲玄：提名表刪咗高永文名
龐愛蘭同Emily講，高永文畀佢嘅「選委提名」已獲確認。龐愛蘭之前同眾新聞講，遞提名表時，職員查核先知高永文唔係醫衛界選民，亦發現另一提名人港區人代林順潮有同一情况。Emily追問，高永文係咪曾以「業界選民」身分提名佢，龐就話自己同高永文回應一樣、無補充。龐愛蘭嘅業界個人選民提名表，的確出現高永文嘅提名。
遲龐一日報名嘅林哲玄就話，佢冇搵高永文畀選委提名，但業界選民提名就有，承認交表前，高同佢講原來唔係業界選民。林話最後照交選民提名表，但就刪咗高永文個名。
醫療衛生界其他參選人有陳永光、何崇漢、劉子進、陳子中。選委會參選名單，可瀏覽立法會選舉網站。