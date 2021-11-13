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2021年11月13日星期六
港聞二
檢疫酒店鄰房兩人染Delta+ 同基因 傳播力高同層54人須再隔離 20人已入社區
航運防疫收緊 本地機組須打第三針 貨機人員每日一檢
陪審不接納專家證供 打科興後亡漢裁死因存疑
孔繁毅：非指疫苗是死因 不影響委會決定
明日大嶼罕斬件環評 填海涉維港未提邊界
列多項填海環境影響：損景觀失漁場 危白腹海鵰棲地
論女警殉職 涉挑憎恨 前男警控煽動准保釋
六旬漢fb煽惑他人襲警罪成 官：有意鼓勵非一時鹵莽
遭指自編自導擲彈被捕 警長復職不告 否認是「力Sir」 承認識「中間人」
「不宜答辯」發仔判治療令 邵家臻批續舉證欠憐憫
漁署：市區捕獲野豬全部人道毁滅 稱野豬傷人趨升 動物團體籲先打擊餵飼
冀來港移走國殤之柱 高志活要求港府保證不拘捕
Google：港傳媒民主派網站遭「國家級」黑客入侵
CHICKEEDUCK被勒令移除店外阻街物 周小龍質疑針對劉曉波像
羊村案兩人保釋被拒 有旁聽者哭泣
上訴須交訟費擔保 揭華懋基金資不抵債
希克託付M+「未後悔」 信藏品有日終全部展出
市民讚展品題材多元 倡裸體作品應標明
立會投票免掃安心出行 民主黨：雙重標準 為谷投票率
六四集結案 下月裁決 鄒幸彤稱即使有煽動 只籲上網集會
制定非本地認可醫學資格名單 港大教授鄧惠瓊掌特別註冊委員會
港台公共事務組多人遭調職 「如殺組」 人手削半 蘇敬恆遷文教康體組
尊子漫畫
【Emily】唔係業界選民 高永文一度醫衛界身分提名兩人
【Emily】12東北狗染狗瘟 安置有轉機
【Emily】港大回顧畢業禮 1979年畢業生僅今一成
【Emily】M+開幕 市民讚水上的士「唔塞車」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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