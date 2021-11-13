港台公共事務組多人遭調職 「如殺組」 人手削半 蘇敬恆遷文教康體組

據悉，《城市論壇》亦復播無期，前主持人蘇敬恆近月由港台電視部公共事務組調到文教及康體組。公共事務組以往製作《議事論事》、《頭條新聞》、《鏗鏘說》、《視點31》、《早辰。早晨》等節目，廣播處長李百全今年3月上任後有關節目相繼停播，該組以往處理的《鏗鏘集》亦已外判；現該組仍負責《時事摘錄》、《快閃香港》、《地球事圓的》等節目。

港台：不評論調配編輯事宜

據了解，港台公共事務組多名員工近日接到通知，調往創意組、資訊及綜藝組、文教及康體組等不同組別，令該組由原本20多人變成只剩下10多人。有公共事務組員工形容此舉「同殺公共事務組無分別」，部分節目製作人手不足，又稱該組自李百全上任後已有約15人辭職，另兩名組員亦將離職。對於將公共事務組員工調組，港台稱不評論內部員工調配及個別節目編輯事宜。

籌委會稱被拒合辦大專辯論賽

另外，大專辯論賽籌委會昨晚發聲明稱，本周二向港台發函邀請主辦今屆大專辯論賽準決賽及決賽，港台昨回覆稱未能受邀舉辦，籌委會將繼續辦2022年度大專盃，具體安排尚在討論，感謝港台多年對大專辯論界支持及協助、社會各界對大專辯論關注，期望能有機會再與港台合作。

大專辯論賽自1984年起舉辦，由各大專組成的籌委會與港台合辦，準決賽及決賽是由港台主辦的年度活動，由港台第一台錄音轉播，決賽同時於港台電視32直播。往年決賽辯題包括2017年「來屆政府應重啟政改」、 2015年「香港本土意識提升有利社會發展」、2011年「香港社會不滿接近臨界點」、2005年「人大釋法有助落實一國兩制」、2003年「政制改革刻不容緩」等。

至於為何不再主辦大專辯論賽準決賽及決賽，港台稱一如其他傳媒機構，港台不時檢視及更新不同頻道的節目以及計劃項目，不評論內部編輯事宜。