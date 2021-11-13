六四集結案 下月裁決 鄒幸彤稱即使有煽動 只籲上網集會

代表鄒幸彤的大律師張耀良陳辭稱，警方於6月1日發出反對通知書，已認罪的支聯會主席李卓人和前副主席何俊仁同日向傳媒宣布後備方案，稱他們當日會以個人名義到維園，及呼籲遍地開花悼念。鄒幸彤叫市民參與網上集會，如有煽動集會，亦只是網上集會，毋須警方批准。她亦呼籲市民在方便他們的地方點蠟燭，而非維園。而且，六四無疑對香港是重要的事情，即使被告沒到場，亦會有市民前往維園。

何桂藍：其他目的到場 非集會

代表何桂藍的大律師黃卉儀陳辭則指，控方舉證須指出何桂藍參與的是遭警方反對、由支聯會申請的集會，但控方無法證明何桂藍參與該場未經批准集結。即使當日集會是支聯會集會，何桂藍到場亦有其他目的，而她並非參與該集會。再者，當晚支聯會已不再控制維園場面，現場有人叫喊六四集會沒出現過的口號，控方未能證實何桂藍參與的集會是否維園內唯一一個集會；控方不能採用廣闊標準指控被告參與未經批准集結。

【案件編號：DCCC 857/20等】