立會投票免掃安心出行 民主黨：雙重標準 為谷投票率

選管會：法例沒要求須掃安心

選舉事務處會於投票日在全港設立超過620個投票站，選民超過447萬名。馮驊和政制及內地事務局長曾國衞昨向選舉工作人員講解安排。馮驊提到是次選舉所有選民或獲授權代表進入投票站投票時毋須使用安心出行。不過，點票站除獲豁免者，其他人進入仍須掃安心。

選舉管理委員會回覆，稱現行選舉法例，「沒有要求選民在進入投票站時須使用安心出行流動應用程式，亦無選舉法例列明因為不遵從條件，例如安心出行便不能進入投票站投票」。選管會稱選民只會短暫停留投票站內及遵守防疫要求，「希望能在投票權和防疫之間取得平衡」。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，政府予人印象是「好擔心投票率低」，質疑如果規定用安心出行，可能有不少建制派長者支持者嫌麻煩不投票。他說政府處事「雙重標準」，「平時不是說安心出行好緊要、好嚴謹，不能不使用嗎？」他認為政府為求谷投票率，「可以什麼邏輯都不顧」。袁表示，現時只有零星個案，反對政府強制要求市民進出街市等政府場地須手安心出行。