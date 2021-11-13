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港聞二

市民讚展品題材多元 倡裸體作品應標明

【明報專訊】M+文化博物館昨早10時正式開放，早上9時許已有過百人在門外排隊等候入場。人流在中午明顯增加，部分展館如講述本土文化的「香港：此地彼方」和「安東尼·葛姆雷：亞洲土地」 更要等候超過15分鐘才能進入。有市民認為博物館令人更了解本地文化藝術，但有人批評部分展廳出入口指示不清晰，亦有人認為部分作品涉及祼體題材，認為館方要作出標示或做好分區。

市民杜先生表示，香港素來被稱為「文化沙漠」，M+博物館可以令大衆更了解本地文化藝術。他認為輪候時間「非常合理」，但批評展廳出入口指示不清晰，如部分展覽廳出入口只准出不准入，館方卻沒有明確標示，令他「摸門釘」。他稱讚博物館展品題材多元化，惟部分展品涉及裸露及生殖器官等「情色題材」，認為博物館應標明相關作品未必適合小朋友觀看。

展廳多出入口 沒明確標示

據記者現場觀察，館內大部分展廳有多於一個通道口，但展廳門口僅標明展覽名稱，館方並沒有明確標示市民應該在什麽地方進入展廳。而「希克展廳」中展出數項有裸露或生殖器官的藝術品，包括《為無名山增高一米》，照片記錄張洹和一眾藝術家全身赤裸，一個疊一個地俯臥在北京妙峰山地上。館方在展品簡介下方加上「此作品含有敏感內容，或不適宜青少年及兒童觀賞」的提醒。而另一幅作品《芬•馬六明在長城行走》，照片中裸體的芬•馬六明披着長髮在萬里長城行走，館方就未有貼出標語。

市民：昨日人多 會再到訪

另一觀展市民黎先生表示昨日人流較多，因此只參觀部分展廳，日後會再到訪博物館，但他認為部分展品象徵意義比較抽象，難以理解，盼館方日後會增加更多文字說明。

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