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希克託付M+「未後悔」 信藏品有日終全部展出

【明報專訊】西九文化區M+博物館昨日向公眾開放。開幕展覽展出最少兩件中國異見藝術家艾未未作品，作品均由瑞士收藏家希克（Uli Sigg）託付西九 M+。希克昨日在博物館受訪稱，為藏品展出高興和激動，形容M+為「最好的博物館」。有市民相信藝術品不會推翻政府，盼館方不會審查，亦有市民稱理解沒有展出部分作品。至於國安法是否影響館方採購藝術品，M+博物館館長華安雅表示會依法辦事。

讚「最好的博物館」

希克2012年以「半賣半送」方式把超過1500件中國當代藝術品託付西九 M+，當中題材涉六四事件、文化大革命的作品。艾克昨日表示對藏品能夠展出感到高興和激動，形容今次展覽有如「教科書一樣」，稱M+博物館是「最好的博物館」去展現其收藏品。

展覽展出最少兩件艾未未的作品，包括影像藝術作品《長安街》和名為《洗白》的古代陶罐展品，但艾向天安門舉中指的作品《透視研究：天安門》就未有展出。被問到部分艾未未藏品未能在開幕時展示會否失望，希克表示，所有兩年前計劃會展示的展品，均已全數展出，亦從未有計劃在開幕展覽展出其他作品。

回應會否擔心國安法：

對港仍感樂觀

對於艾未未曾稱擔心作品會被「打入冷宮」，希克認為博物館會長期運作，深信終有一日全部藏品都會展出。而自己捐贈的藏品有助公眾了解中國近代史，因此從未後悔向館方捐出藏品。至於會否擔心《港區國安法》、法例會否影響他日後再向香港捐贈藝術品的意欲，希克表示對香港仍感樂觀。

對於部分藏品暫時未有展出，有市民盼日後不會有作品受審查。參觀者Jennifer Eagleton早上9時半已在博物館門外排隊，她認為藝術只會啟發思考並不會推翻政府。菲律賓籍的何先生表示，若「中指圖」能夠展出，必定會再次到訪博物館。市民李先生表示，香港的穩定在國安法下最為重要，因此覺得收起部分藏品「沒有所謂」。

館長：採購館藏 依法辦事

M+博物館館長華安雅表示，博物館展出「跨媒介」的藝術品，是亞洲前所未見的藝術館，為藝術館落成自豪。被問有沒有信心展品能抵受公眾監察，她稱展覽精心策劃，策展是門深厚學問，相信世界能通過M+博物館見到他們的專業。至於國安法會否成為館方購買或接受藝術品的考慮因素，華安雅表示館方一直有非常明確的採購政策，所有博物館、公共機構都會同樣依法辦事。

館方公布截至昨日，有逾1.6萬人次入場參觀，今明兩日（13日及14日）將不接受沒有預約的公衆入場。

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