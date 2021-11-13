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上訴須交訟費擔保 揭華懋基金資不抵債

【明報專訊】華懋慈善基金早前入稟高等法院，指控已故華懋主席龔如心的遺產管理人違反責任，挪用管理費支付中間人報酬，遺產管理人其後申請剔除基金部分申索獲高院批准。基金提出上訴，遺產管理人要求基金先交出訟費擔保（security for costs）。上訴庭昨頒下判辭，表示基金有資不抵債問題，下令基金支付90萬元訟費擔保。

原告為華懋慈善基金有限公司，4名被告為陳偉棠、黃德偉、莊日杰和劉子邦。陳偉棠、黃德偉和莊日杰為羅兵咸永道會計師事務所的合伙人，曾獲委任為龔如心遺產管理人；劉子邦則為澳門安永會計師事務所的前合伙人。

欠債被追1.4億 流動資金剩兩萬

上訴庭判辭表示，2012年起基金負債比資產多，陷入財困。根據2019年底財務報告，基金欠債逾5043萬元，手上僅有兩萬多元的流動資金，並在其他官司被追討逾9285萬元訟費。對於基金表示將從其他訴訟取得2839萬元訟費，上訴庭稱該筆款項未獲核數師計入基金資產。

官指遺產管理人案勝算不高 須擔保

基金早前否認財困說法，稱多年來依靠匿名的第三方注資，至今仍收到600萬元人民幣捐款。惟上訴庭引述核數師意見稱，基金沒披露第三方身分、捐款額及捐款原因，無證據顯示基金獲得第三方資金援助。上訴庭認為，本案基金上訴勝算不高，故要求基金先支付90萬元訟費擔保才可展開上訴程序，否則直接駁回上訴。

【案件編號：CACV268/21】

相關字詞﹕羅兵咸永道會計師事務所 上訴庭 訟費擔保 遺產管理人 華懋慈善基金

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