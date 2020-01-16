CHICKEEDUCK被勒令移除店外阻街物 周小龍質疑針對劉曉波像

舖面高於行人路 5店放樓梯

全收通告 下周一須移走

上述4個政府部門一行10多人，昨午3時許到天后清風街和興發街交界維多利大廈5間地舖，包括CHICKEEDUCK、車胎舖及的士車行等，向店方稱有人舉報店外擺放的樓梯及物件阻街，又在CHICKEEDUCK店外的樓梯、長櫈及一個真人比例的劉曉波雕像，以及其他店舖外的物品，貼上由4個部門聯合發出的通告，要求5間店舖於下周一前將物件移走，否則會按《土地（雜項條文）條例》追究法律後果。

政府稱收投訴 4部門執法

本報昨就事件分別向參與執法行動的4個政府部門查詢，當局透過政府新聞處一併回覆稱，政府接獲市民投訴，指清風街出現「佔用物暨阻礙物」，除非法佔用未批租土地外，亦對公眾通道造成阻塞。政府昨日張貼通告，要求有關物品的擁有人必須在11月15日前移走物品，並保留權利採取適切跟進行動。

周：樓梯已存在十多年

周小龍昨在執法人員離開後返回天后分店了解，他說由於地舖地台與地面距離太高（約兩呎半），需要一條樓梯方便出入，而該一組4級的樓梯可以移動，於承租該舖時已存在。

周小龍形容事件是「打壓一部分」，當局無法解釋樓梯為何可以存在十多年，但突然不容許再擺放街上，所以他相信今次「大龍鳳」其實是針對放在樓梯旁的劉曉波像。他又形容當局今次行動是「秉公辦理」，承認的確有物件擺放在公共地方。他引述警民關係組一名姓何警員稱，明白店舖有實際需要擺放樓梯始能做生意，會酌情給予時間重置樓梯，但劉曉波像必須在限期前移走。

車胎舖負責人嘆「聽執笠」

CHICKEEDUCK旁的車胎舖負責人亦相信今次行動與劉曉波像有關，又稱事件屬意料之內，大嘆「咁搞法聽執笠」。他未有交代會否移走樓梯及擺放店外的車胎。

《文匯報》上月底及本月初刊登文章，分別指周小龍與已婚女下屬發生婚外情，以及有冬季新服裝設計「煽暴」。周小龍昨形容報道「卑鄙」，認為最好處理方法是待「假新聞法」通過後「用『法治』治佢哋」。被問及會否擔心昨天事件僅是預警，他說自己無法估計，但自己奉公守法，若當局有法理基礎拘捕他亦「無辦法」。