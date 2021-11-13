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Google：港傳媒民主派網站遭「國家級」黑客入侵

【明報專訊】美國科網巨擘Google旗下研究小組揭發有勢力龐大的黑客組織，利用美國蘋果公司流動產品作業系統iOS和電腦作業系統macOS的保安漏洞，分別闖入一家香港傳媒和一個民主派組織網站，當iPhone或Mac機用戶瀏覽這些網站時，其電子產品就有可能被植入惡意程式，隨時被下載資料和操控。Google今年8月發現上述漏洞後通報蘋果，後者翌月推出更新檔案修補。Google未公開黑客背景，只稱黑客有「國家級」後台。

專攻蘋果作業系統

瀏覽後或被裝間諜軟件

Google旗下負責追尋黑客身分的Threat Analysis Group（TAG）團隊周四（11日）發表報告，指8月底發現黑客利用iOS和macOS的漏洞，在一家香港傳媒和一個「著名民主派勞工和政治組織」的網站「做手腳」，令瀏覽這兩個網站的蘋果產品有可能被暗中安裝間諜軟件。這種「水坑攻擊」取名自手法類似猛獸在水坑附近埋伏等候獵物飲水時施襲，一般針對特定群體，施襲者鎖定目標經常瀏覽的網站後入侵，對其植入惡意軟件，待瀏覽者「自動上門」被感染。黑客可暗中下載甚至操控中毒電子產品的資料，例如擷取屏幕、記錄觸屏和錄音等。

TAG未公開受影響的香港傳媒及民主派網站資料，稱間諜軟件經精心設計，甚至可作多階段襲擊，相信涉案黑客有國家背後支持，惟未點名提及任何可能涉案國家，強調無足夠技術證據確定黑客身分。

報告列出被攻擊的網址，其中有3個顯示「amnestyhk.org 」的字眼，與國際特赦組織名字相近，但與官方網址不同。國際特赦組織回覆本報查詢稱，其資訊科技部門正檢視有關情况，暫無進一步評論。

控制伺服器位於香港

研究員推斷中國或幕後黑手

專門研究蘋果產品的研究員沃德爾（Patrick Wardle）向科技新聞網站Motherboard稱，他下載並分析過上述間諜軟件，發現它包含「安裝成功」之類的中文編碼，其連接的指揮和控制伺服器皆位於香港。他推斷幕後黑手若非中國內地，就是要誣陷中國內地，而前者機率遠大於後者。科技網站Wired指出，今次襲擊特別在於黑客非針對個別「高價值」人物如記者或異見者，而是漁翁撒網攻擊更廣泛的網民。蘋果接獲Google通報後，9月23日推出作業系統更新堵塞漏洞。蘋果暫未對外回應有關報告。

蘋果已推更新堵漏洞

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，黑客是透過「零日漏洞」入侵用戶的電子產品，若用戶瀏覽特定網頁，而其OS系統並未更新，則有可能感染到壞的程式碼。他說，一般用戶較難發現其電腦曾否被黑客入侵，建議用戶定期更新作業系統和安裝防毒軟件。

此外，為應對黑客透過壞的程式碼入侵電腦偵測鏡頭和鍵盤活動（key logger），用戶應安裝可偵測相關行為的系統。同時，為免黑客透過偵測鍵盤活動竊取密碼和信用卡等機密資料，黃浩華建議用戶應設置雙重驗證系統（2FA），以加強保障，避免黑客直接盜用密碼。

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