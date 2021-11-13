冀來港移走國殤之柱 高志活要求港府保證不拘捕

特區政府發言人昨晚回覆稱，《港區國安法》清楚列出所規定的4類危害國家安全罪行的所有元素。政府對個別個案不作評論。

港府：國安法列明罪行元素

至於個別者會否觸犯港區國安法，須視乎相關情况，包括事實、相關行為和意圖、所得證據等因素而定，並會根據相關法律處理。入境處會按照相關法例和政策執行出入境管制。

要求港大提供支援助移走

高志活在公開信表示，希望來港移走國殤之柱並運到丹麥，要求港大全力合作，包括提供技術支援、協助封路、批出准許證等。他重申，移走雕塑非常困難，需要相當的專業知識才可從校園移走，同時又不會對雕塑造成重大且無法修復的損傷。他強調有必要親自來港處理，並要靠其團隊和本地的公司協助。

曾兩度被拒入境

高志活過去曾兩度被拒絕入境香港。他表示，從傳媒得悉，新實施的港區國安法賦權執法部門拘捕那些批評中國的外國人，而移走國殤之柱或被視為批評中國，故必須獲當局保證，他和員工不會被起訴，以及提供協助的本地公司及人員不會因協助他這名外籍藝術家而被檢控。

高志活建議由香港及丹麥政府達成有關協議。他表示已請在港的律師代表向港大及港府發信，當收到對方正面回覆，便會開始計劃來港移走國殤之柱的實際步驟。

港大曾於10月13日回覆稱，仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。本報昨向港大查詢至今進展、將如何處理國殤之柱，至截稿前未接獲回覆。