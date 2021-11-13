漁署：市區捕獲野豬全部人道毁滅 稱野豬傷人趨升 動物團體籲先打擊餵飼

以往以避孕搬遷處理

一名輔警周二晚上在北角天后廟道處理一宗「野豬發現」案時，遭野豬噬咬，右小腿內側嚴重受傷，大量出血。漁護署當時回應事件，預告「正考慮採取更嚴厲的措施以管理在市區或民居附近出沒的野豬」。

根據漁護署今年6月提交立法會的文件，署方以多種措施管理野豬，包括將造成滋擾的野豬搬到郊野、為捕獲的野豬絕育或避孕，並加強執法打擊非法餵飼野生動物。曾襲擊人、在未受挑釁下追趕人等有高風險的野豬，署方當時稱以既定方式「人道處理」。

漁護署昨日公布新做法，即日起捕捉在市區出沒的野豬，並將其人道毁滅，且每月有捕捉行動，署方會先處理有大量野豬出沒，以及野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。署方又正研究修訂《野生動物保護條例》，包括擴大野生動物禁餵區範圍，加強控制餵飼活動，減少吸引野豬在市區出沒的誘因，亦會加強宣傳及公眾教育，教導市民勿餵飼野豬。

聚集點捕捉 研擴禁餵區

漁護署表示，近年野豬傷人個案有上升趨勢，過去10年共錄得36宗，當中超過八成（30宗）於2018至2021年間發生。署方又稱，過去10年間，首7年平均每年只有1宗野豬傷人個案，近3年則平均每年有10宗。

香港野豬關注組幹事黃豪賢說，不希望有動物遭「人道毁滅」，對署方推出新措施感無可奈何。他說，關注動物團體及漁護署一直呼籲市民勿餵飼野豬，惟情况無改善，令野豬走入市區，對牠們和市民皆非好事。

關注組憂難界定市區出沒

黃豪賢關注當局如何界定在市區出沒的野豬，「（牠）只是經過市區就會被人道毁滅？」他又說，以往當局推行管理野豬措施前會與關注動物團體商討，但今次沒諮詢關注組意見。

憂再傷人 何俊賢撐捕殺

民建聯何俊賢稱，野豬「不是可愛的小動物，牠是害獸」，以往當局捕捉野豬並替其絕育後，將之放回野外，野豬仍有傷人的風險，認為要有更強措施管理野豬，他大致支持漁護署的新措施。對於實施措施前需否諮詢公眾，他說近日有輔警遭野豬襲擊受傷，反問諮詢期間若再有人因野豬受傷，應由誰負責。

何俊賢已報名參選立法會漁農界，同界別參選人為楊上進。