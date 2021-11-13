「不宜答辯」發仔判治療令 邵家臻批續舉證欠憐憫

官盼智障被告「改善是非判斷力」

被告李啟發（現年34歲）早前還押小欖精神病院兩周，昨重獲自由。辯方求情稱，社會福利署報告和精神科報告建議一致，表示被告適合接受監管和治療令，聽從社工指示及繼續求診。

裁判官劉淑嫻引述報告稱，被告輕度智障，易受人影響，欠缺自制力，一直與家人關係疏離，但早前找到新的院舍和工作，有更生基礎。劉官續稱，精神科報告指出被告並非精神病人，不宜判入精神病院，故判處監管和治療令18個月。

邵家臻在庭外表示，發仔無心理準備下還押小欖，最初驚慌失措，亦擔心因本案入獄。他批評律政司在發仔不宜答辯下仍然繼續舉證，對精神上無能力者欠缺慈悲心。他希望發仔的案件畫上句號，並笑言發仔的心願包括看電影《梅艷芳》、吃豬扒麵和盡快洗牙，「希望做番個簡簡單單的人」。

【案件編號：WKCC 2327/20】

（反修例風暴）