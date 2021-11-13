「不宜答辯」發仔判治療令 邵家臻批續舉證欠憐憫

【明報專訊】輕度智障清潔工「發仔」李啟發涉於前年10月12日以激光筆照射旺角警署，裁判官早前裁定他參與非法集結及違反《禁蒙面法》，昨於觀塘裁判法院判刑。裁判官判發仔接受監管和治療令18個月，「以改善是非對錯的判斷能力」。協助發仔的立法會前議員邵家臻表示，監管和治療令是令人滿意的結果，但批評律政司法庭早前裁定發仔不宜答辯之下，仍然繼續舉證，猶如「跌落地拿番揸沙」。
官盼智障被告「改善是非判斷力」
被告李啟發（現年34歲）早前還押小欖精神病院兩周，昨重獲自由。辯方求情稱，社會福利署報告和精神科報告建議一致，表示被告適合接受監管和治療令，聽從社工指示及繼續求診。
裁判官劉淑嫻引述報告稱，被告輕度智障，易受人影響，欠缺自制力，一直與家人關係疏離，但早前找到新的院舍和工作，有更生基礎。劉官續稱，精神科報告指出被告並非精神病人，不宜判入精神病院，故判處監管和治療令18個月。
邵家臻在庭外表示，發仔無心理準備下還押小欖，最初驚慌失措，亦擔心因本案入獄。他批評律政司在發仔不宜答辯下仍然繼續舉證，對精神上無能力者欠缺慈悲心。他希望發仔的案件畫上句號，並笑言發仔的心願包括看電影《梅艷芳》、吃豬扒麵和盡快洗牙，「希望做番個簡簡單單的人」。