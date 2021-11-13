港聞

港聞二

遭指自編自導擲彈被捕 警長復職不告 否認是「力Sir」 承認識「中間人」

【明報專訊】職業訓練局男學生去年4月在葵涌警署附近被便衣警搜出兩支懷疑汽油彈，一名38歲葵涌警署男警長其後被指「自編自導」一宗汽油彈案。男學生否認在公眾地方管有攻擊性武器，昨於西九龍裁判法院續審。調查本案的督察供稱，因相信警長蘇志恆是涉嫌指使「中間人」安排他人運送汽油彈的「力Sir」，遂以妨礙司法公正罪名拘捕他，其後得悉律政司決定不起訴；蘇志恆則供稱，自己並非「力Sir」，亦獲准全面復職。案件押後至12月9日續訊，被告准以原有條件保釋。

被告林偉豪（21歲）被控去年4月13日在葵芳邨葵正樓外公眾地方，連同另一人管有兩支疑似汽油彈。辯方爭議有人聘請被告送貴價酒，結果安排他運送汽油彈，設局令被告跌入「陷阱」，並引述一份由警員15927為一名男子錄取之口供稱，一名叫「力Sir」的葵涌警署警長指使作供男子安排「傻仔」將汽油彈攜至葵涌警署附近。

查案督察：警長外貌符中間人「力Sir」描述

辯方向新界北總區重案組督察梁卓熙展示一份證物，梁確認曾以藏有攻擊性武器拘捕一人（下稱A），並確認警員15927曾為A錄取口供；他亦同意辯方所稱，因認為供辭中的「力Sir」即涉案警長蘇志恆，故拘捕蘇志恆，又認同A在供辭中對「力Sir」外貌的描述，與蘇脗合。

警長蘇志恆昨在辯方傳召下出庭作供，否認自己被稱為「力Sir」，僅承認自己被指策劃本案而涉串謀妨礙司法公正被捕。他亦同意控方所指，去年9月得悉律政司決定不予起訴，並獲准全面復職，現駐守葵涌軍裝巡邏小隊第一隊。

蘇承認認識及見過A，形容A是約20至30歲的男子，中等身材，身高逾1.8米。辯方其後向梁卓熙指出蘇志恆對A的描述，梁認同上述描述符合他拘捕的男子A之特徵。

警長當日離隊獨巡 「不嬲唔會」交代行蹤

與蘇志恆一同拘捕被告的特遣隊隊員早前供稱，蘇志恆當晚離開隊員約一個多小時，其後在他們截查被告時「突然出現」。蘇志恆供稱，案發當日與隊員下午3時以便裝圍繞警署範圍巡邏，晚上7時許回到葵芳邨一帶。其間他多次離開隊員，自行巡邏，間中與隊員碰面，但「不嬲都唔會」交代行蹤。

辯方質疑，他為何「恰巧」在隊員截查被告時出現，他稱曾多次經過案發現場，在「其中一次」見隊員截查被告。辯方遂盤問他是否得悉隊員發現可疑人物，他承認在無人通知、亦不知有可疑人物及攜有可疑物品出現下「途徑上址」。

【案件編號：WKCC827/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕汽油彈 在公眾地方管有攻擊性武器罪 反修例運動

上 / 下一篇新聞

檢疫酒店鄰房兩人染Delta+ 同基因 傳播力高同層54人須再隔離 20人已入社區
檢疫酒店鄰房兩人染Delta+ 同基因 傳播力高同層54人須再隔離 20人已入社區
航運防疫收緊 本地機組須打第三針 貨機人員每日一檢
航運防疫收緊 本地機組須打第三針 貨機人員每日一檢
陪審不接納專家證供 打科興後亡漢裁死因存疑
陪審不接納專家證供 打科興後亡漢裁死因存疑
孔繁毅：非指疫苗是死因 不影響委會決定
孔繁毅：非指疫苗是死因 不影響委會決定
明日大嶼罕斬件環評 填海涉維港未提邊界
明日大嶼罕斬件環評 填海涉維港未提邊界
列多項填海環境影響：損景觀失漁場 危白腹海鵰棲地
列多項填海環境影響：損景觀失漁場 危白腹海鵰棲地
論女警殉職 涉挑憎恨 前男警控煽動准保釋
論女警殉職 涉挑憎恨 前男警控煽動准保釋
六旬漢fb煽惑他人襲警罪成 官：有意鼓勵非一時鹵莽
六旬漢fb煽惑他人襲警罪成 官：有意鼓勵非一時鹵莽
「不宜答辯」發仔判治療令 邵家臻批續舉證欠憐憫
「不宜答辯」發仔判治療令 邵家臻批續舉證欠憐憫
漁署：市區捕獲野豬全部人道毁滅 稱野豬傷人趨升 動物團體籲先打擊餵飼
漁署：市區捕獲野豬全部人道毁滅 稱野豬傷人趨升 動物團體籲先打擊餵飼
冀來港移走國殤之柱 高志活要求港府保證不拘捕
冀來港移走國殤之柱 高志活要求港府保證不拘捕
Google：港傳媒民主派網站遭「國家級」黑客入侵
Google：港傳媒民主派網站遭「國家級」黑客入侵
CHICKEEDUCK被勒令移除店外阻街物 周小龍質疑針對劉曉波像
CHICKEEDUCK被勒令移除店外阻街物 周小龍質疑針對劉曉波像
羊村案兩人保釋被拒 有旁聽者哭泣
羊村案兩人保釋被拒 有旁聽者哭泣
上訴須交訟費擔保 揭華懋基金資不抵債
上訴須交訟費擔保 揭華懋基金資不抵債
希克託付M+「未後悔」 信藏品有日終全部展出
希克託付M+「未後悔」 信藏品有日終全部展出
市民讚展品題材多元 倡裸體作品應標明
市民讚展品題材多元 倡裸體作品應標明
立會投票免掃安心出行 民主黨：雙重標準 為谷投票率
立會投票免掃安心出行 民主黨：雙重標準 為谷投票率
六四集結案 下月裁決 鄒幸彤稱即使有煽動 只籲上網集會
六四集結案 下月裁決 鄒幸彤稱即使有煽動 只籲上網集會
制定非本地認可醫學資格名單 港大教授鄧惠瓊掌特別註冊委員會
制定非本地認可醫學資格名單 港大教授鄧惠瓊掌特別註冊委員會
港台公共事務組多人遭調職 「如殺組」 人手削半 蘇敬恆遷文教康體組
港台公共事務組多人遭調職 「如殺組」 人手削半 蘇敬恆遷文教康體組
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】唔係業界選民 高永文一度醫衛界身分提名兩人
【Emily】唔係業界選民 高永文一度醫衛界身分提名兩人
【Emily】12東北狗染狗瘟 安置有轉機
【Emily】12東北狗染狗瘟 安置有轉機
【Emily】港大回顧畢業禮 1979年畢業生僅今一成
【Emily】港大回顧畢業禮 1979年畢業生僅今一成
【Emily】M+開幕 市民讚水上的士「唔塞車」
【Emily】M+開幕 市民讚水上的士「唔塞車」