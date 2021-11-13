遭指自編自導擲彈被捕 警長復職不告 否認是「力Sir」 承認識「中間人」

被告林偉豪（21歲）被控去年4月13日在葵芳邨葵正樓外公眾地方，連同另一人管有兩支疑似汽油彈。辯方爭議有人聘請被告送貴價酒，結果安排他運送汽油彈，設局令被告跌入「陷阱」，並引述一份由警員15927為一名男子錄取之口供稱，一名叫「力Sir」的葵涌警署警長指使作供男子安排「傻仔」將汽油彈攜至葵涌警署附近。

查案督察：警長外貌符中間人「力Sir」描述

辯方向新界北總區重案組督察梁卓熙展示一份證物，梁確認曾以藏有攻擊性武器拘捕一人（下稱A），並確認警員15927曾為A錄取口供；他亦同意辯方所稱，因認為供辭中的「力Sir」即涉案警長蘇志恆，故拘捕蘇志恆，又認同A在供辭中對「力Sir」外貌的描述，與蘇脗合。

警長蘇志恆昨在辯方傳召下出庭作供，否認自己被稱為「力Sir」，僅承認自己被指策劃本案而涉串謀妨礙司法公正被捕。他亦同意控方所指，去年9月得悉律政司決定不予起訴，並獲准全面復職，現駐守葵涌軍裝巡邏小隊第一隊。

蘇承認認識及見過A，形容A是約20至30歲的男子，中等身材，身高逾1.8米。辯方其後向梁卓熙指出蘇志恆對A的描述，梁認同上述描述符合他拘捕的男子A之特徵。

警長當日離隊獨巡 「不嬲唔會」交代行蹤

與蘇志恆一同拘捕被告的特遣隊隊員早前供稱，蘇志恆當晚離開隊員約一個多小時，其後在他們截查被告時「突然出現」。蘇志恆供稱，案發當日與隊員下午3時以便裝圍繞警署範圍巡邏，晚上7時許回到葵芳邨一帶。其間他多次離開隊員，自行巡邏，間中與隊員碰面，但「不嬲都唔會」交代行蹤。

辯方質疑，他為何「恰巧」在隊員截查被告時出現，他稱曾多次經過案發現場，在「其中一次」見隊員截查被告。辯方遂盤問他是否得悉隊員發現可疑人物，他承認在無人通知、亦不知有可疑人物及攜有可疑物品出現下「途徑上址」。

【案件編號：WKCC827/20】

明報記者

（反修例風暴）