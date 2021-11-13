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六旬漢fb煽惑他人襲警罪成 官：有意鼓勵非一時鹵莽

【明報專訊】去年初中環「天下制裁」集會期間有警員遇襲受傷，61歲男子涉嫌其後在facebook公開發帖稱受傷警員「只是皮外傷」，若頭被重擊「失憶就無法指控任何人」，引來86個讚好等圖示回覆及23個留言，被控一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，昨於區院裁決。法官李慶年認為他不是幸災樂禍或鹵莽，而屬明知及有意圖透過帖文鼓勵他人打裂警員頭骨，裁定罪名成立，將他還押至12月2日判刑。

被告蔡易文（61歲）報稱無業，被控去年1月20日在港意圖使警員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身分不詳的人，非法及惡意導致該等警員的身體受嚴重傷害。

辯方在審訊時爭議，涉案帖文內容不清楚，僅屬發泄和鹵莽的情緒表達，極其量是幸災樂禍。李官稱，被告facebook信息簡潔，鼓勵重擊警察頭部導致失憶，並呼籲要「盡力而為」；帖子上文下理顯示，被告有意鼓勵針對警員。

帖文公開 加入討論

官稱「有意圖煽動」

李官續稱，帖文可供任何人閱覽，若被告是鹵莽和幸災樂禍，他可能只在三五知己群組發泄，冷靜過後會收回衝動說話。惟被告在帖文下回覆和討論，稱「佢哋有胡椒噴霧，我哋可以用水槍」，是有犯罪意圖作煽動表達。

至於閱覽或回應帖子的不足100人，李官認為和控罪元素無關，只和量刑有關，考慮到案發時間及被告與網民互動，認為被告是鼓勵他人向警員報復，訴諸暴力，即使煽惑行為未付諸實行，亦已干犯罪行，故裁定他罪名成立。

辯方爭議非自願招認

官：警員沒誘導被告

另外，辯方以被告招認並非自願，反對供辭呈堂，李官信納警員證供，稱被告在供辭簽署作實是知悉權利，而他在錄影會面中精神良好及曾辯解，警員並沒誘導被告。李官認為，被告沒理由被搜屋時不問是否找錯人，且他學歷高，專業炒美國期貨，所謂遭誤導是開脫藉口，裁定他自願錄取證供。

辯方求情稱，被告沒案底，患糖尿病和高血壓，他向來的帖文勸喻他人不要上街示威，他是一時衝動犯案，辯方又相信日後市民會更小心謹慎。

【案件編號：DCCC 1059/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而傷人罪 天下制裁集會 反修例運動

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