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港聞二

論女警殉職 涉挑憎恨 前男警控煽動准保釋

【明報專訊】水警女總督察（追授）林婉儀9月底殉職後，一名26歲前男警涉嫌在社交網站發表「引起對政府憎恨及市民間不滿」的言論，昨在西九裁判法院被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉，按國安法標準處理保釋申請，批准被告以兩萬元現金保釋，其間不得離港，亦不得作出任何可被視為危害國家安全的行為。案件押後至明年1月14日再訊。

網罪科查 國安法標準保釋

被告崔駿民（26歲），報稱無業，據悉他曾駐守馬鞍山警署，現已辭職。他被控於2021年9月25至28日期間，在facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

控罪由網絡安全及科技罪案調查科落案，羅官聽罷雙方陳辭，決定以國安法保釋標準處理，並拒絕撤銷俗稱「9P」的保釋報道限制。

被告准以現金兩萬元擔保，保釋期間不得離港及須交出所有旅遊證件，包括BNO，並居住報稱住址，每星期到沙田警署報到3次；不得以實質或間接方式，作出任何可能合理地被視為危害國家安全的行為，不得接受任何傳媒訪問；不得使用、接觸facebook、Instagram、Telegram或連登等任何社交媒體，作出任何可能被視為危害國家安全的言論。

警：或更多人被捕

警方回覆查詢表示，前日在沙田區拘捕涉案被告，並稱會繼續調查案件，不排除會有更多人被捕。

【案件編號：WKCC 4617/21】

相關字詞﹕港區國安法 西九龍裁判法院 林婉儀 作出具煽動意圖的作為罪

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