列多項填海環境影響：損景觀失漁場 危白腹海鵰棲地

挖泥料改變附近空氣質素

土拓署在文件表示，交椅洲人工島填海將分階段進行，因此需協調規劃，以配合交椅洲及港島至大嶼山東北連接路的發展規劃。由於填海可能佔用現有碇泊處，故需調整部分碇泊區，可能需於奇力灘挖泥作業，並指調整碇泊區可能會改變附近環境的空氣質素。

署方稱，人工島填海工程將採用非浚挖方法，涉及主要海上工程包括鋪設沙層、建造海堤和海底回填工程，工序影響部分水質；填海施工時，將影響附近陸地及海洋生態，其中對具保育價值的動植物造成影響，包括海鰓在內的珊瑚羣落、馬蹄蟹、海洋哺乳動物、鮑氏雙足蜥及白腹海鵰，其中白腹海鵰位於中部水域，如大嶼山扒頭鼓、周公島和青洲的築巢地點屬「生態敏感受體」。

迪士尼等景觀影響不可逆轉

署方續指，填海施工將對現有景觀特色，例如海峽、臨岸水域及主題公園造成不可逆轉的改變，其中文件列出的「喪失現有景觀元素」包括沿岸海域及天然海岸線，以及迪士尼樂園幻想道及神奇道沿路植物。

至於位於馬灣長沙灣、蘆荻灣、索罟灣魚類養殖區及其他中部水域重點產卵場、漁場等，文件指出填海可能令懸浮固體濃度增加及水質下降，對水質以至漁業造成影響；而填海完工後，更將導致漁場直接喪失。