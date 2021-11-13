列多項填海環境影響：損景觀失漁場 危白腹海鵰棲地

【明報專訊】土拓署在環評工程項目簡介文件表示，交椅洲人工島填海工程施工期間，將對附近陸地及海洋生態有潛在影響，包括影響白腹海鵰等具保育價值動物的築巢地，亦指填海工程及施工通道的樁柱將影響交椅洲附近水域的漁業資源及水產養殖地點，令漁場直接喪失。署方又表示，填海時會影響現有景觀，其中將影響迪士尼樂園的現有景色，包括會喪失園內幻想道及神奇道沿路植物的景觀元素。
挖泥料改變附近空氣質素
土拓署在文件表示，交椅洲人工島填海將分階段進行，因此需協調規劃，以配合交椅洲及港島至大嶼山東北連接路的發展規劃。由於填海可能佔用現有碇泊處，故需調整部分碇泊區，可能需於奇力灘挖泥作業，並指調整碇泊區可能會改變附近環境的空氣質素。
署方稱，人工島填海工程將採用非浚挖方法，涉及主要海上工程包括鋪設沙層、建造海堤和海底回填工程，工序影響部分水質；填海施工時，將影響附近陸地及海洋生態，其中對具保育價值的動植物造成影響，包括海鰓在內的珊瑚羣落、馬蹄蟹、海洋哺乳動物、鮑氏雙足蜥及白腹海鵰，其中白腹海鵰位於中部水域，如大嶼山扒頭鼓、周公島和青洲的築巢地點屬「生態敏感受體」。
迪士尼等景觀影響不可逆轉
署方續指，填海施工將對現有景觀特色，例如海峽、臨岸水域及主題公園造成不可逆轉的改變，其中文件列出的「喪失現有景觀元素」包括沿岸海域及天然海岸線，以及迪士尼樂園幻想道及神奇道沿路植物。
至於位於馬灣長沙灣、蘆荻灣、索罟灣魚類養殖區及其他中部水域重點產卵場、漁場等，文件指出填海可能令懸浮固體濃度增加及水質下降，對水質以至漁業造成影響；而填海完工後，更將導致漁場直接喪失。