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孔繁毅：非指疫苗是死因 不影響委會決定

【明報專訊】新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會於3月分析本港首名接種科興疫苗後死亡的63歲男子的解剖報告，認為死亡與疫苗沒因果關係，死因研訊昨則裁定死因存疑。專家委員會共同召集人孔繁毅表示，昨日的裁決並非意味疫苗是死因，陪審團對死者的肺水腫成因存疑，這裁決不會影響委員會早前的決定。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱，病人有嚴重冠心病，本屬極高風險，有理由相信無論有無打針，都會在那段時間有生命危險，當然不可完全否定毫無關係，但關係很微。他又稱，吃大餐血脂突然升也可引發心臟病，「好難賴疫苗引起個案」，盼大眾看科學數據，不打針的人死於心臟病，高過打針者5至10倍。

據截至10月底的新冠疫苗安全監察，有47人接種14日內死亡，當中29宗被評估為與疫苗沒因果關係，其餘18宗初步沒因果關係。專家委員會若評定嚴重異常事件與打針具因果關係或者不確定，政府的保障基金便會考慮批出款項，至今沒死亡個案獲批。

林志釉憂難索償 倡降保障基金門檻

本身是律師的病人政策連線主席林志釉稱，即使死因庭裁定本案死因存疑，按上述審批條件，死者家屬也未能獲保障基金。他認為委員會過往很快、未經死因庭裁決便得出死亡與疫苗無關的結論，予人感覺「好似不太接受疫苗與任何死亡事件有關」，他強調基金初心是想鼓勵打針，不需擔心有異常反應，現如「定心丸發揮不到作用，市民發現原來沒什麼保障」，或對打針卻步。他建議放寬基金門檻，應考慮按死因研訊結果批款。

林又說，提供接種計劃的政府或衛生署對市民有謹慎責任（duty of care），死者家屬須證明到政府有疏忽，例如未提供足夠評估證明適合打針，才可循此方向索償。

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