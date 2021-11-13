陪審不接納專家證供 打科興後亡漢裁死因存疑

衛生署回覆查詢稱，已得悉死因裁決，會詳細研究陪審團建議。

提3建議 改善疫苗小冊子內容

死者李宇根（終年63歲）1957年8月9日在香港出生，自小離家生活，生前經營消防工程顧問公司，今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，兩天後不治。

由2男3女組成的陪審團昨經退庭商議約4小時後，一致裁定死者於2021年2月28日在伊利沙伯醫院因急性肺水腫死亡，惟是傷害還是疾病導致急性肺水腫而死亡，陪審團認為「無法肯定」，受傷時間地點屬「不詳」，結論為「死因存疑」。

一致裁肺水腫亡 肇因「無法肯定」

死因裁判官周慧珠昨早總結證供稱，死者生前肥胖，是嚴重吸煙者，2017年診斷出冠心病，心臟血管有中度至嚴重收窄，2020年覆診時血糖血壓欠佳，生前一直無「通波仔」。今年2月26日接種首劑科興疫苗後，28日凌晨因氣促惡化自行到伊利沙伯醫院求醫，被診斷有急性肺水腫或支氣管炎，剖屍顯示他死前兩至三周曾出現急性心肌梗塞，其後因併發症惡化引致急性肺水腫死亡。

周官引導陪審團指出，若陪審團接納驗屍醫生卓華、專家證人張文勇和周慕慈的證供，認為死者在打針前已患急性心肌梗塞，與科興疫苗無關，最終是急性心肌梗塞引發急性肺水腫致死，便可裁定「死於自然」。若不接納專家證供，認為是有其他因素引發急性肺水腫致死，但研訊中沒足夠證據顯示其他因素是什麼，只可裁定「死因存疑」。

周官特別提到，張文勇早前稱不排除接種疫苗可能是令急性心肌梗塞併發症惡化的「最後一根稻草」，不過張亦稱死者生前心臟血管有中度至嚴重收窄，一旦病發頭30日都有死亡風險，故即使陪審團接納「最後一根稻草」說法，也是裁定「死於自然」。

【案件編號：CCDI-182/21】