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航運防疫收緊 本地機組須打第三針 貨機人員每日一檢

【明報專訊】近日有曾出社區的免檢疫機師確診感染新冠病毒，政府昨宣布收緊機組人員防疫措施，包括強制本地機組人員一定要打第三針疫苗，又要求貨機機組人員回港後每日一檢。

要求航空公司外站設駐地監察員

政府昨宣布收緊機組人員防疫安排，要求航空公司規定所有本地機組人員一定要打第三針，有別於其他合資格組別可自行選擇是否打第三針。另外，據疫情專題網站，現時抵港後進入社區的機組人員要定期檢測，未有說明多久驗一次，政府昨要求本地貨機機組人員回港後每日一檢。

政府又要求航空公司加設貨機機組人員停留外站的駐地監察人員，並加強獨立審核工作，確保機組人員符合閉環式運作的要求，以減低受感染風險，以及就本地貨機機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴限制，並訂明更清晰指引，同時加強監管，盡可能避免與社區接觸。

國泰昨回應稱，正就個案內部調查，以確保全面合規；並將要求所有合資格機組人員須打第三針。

跨境司機減四成 不滿內地檢疫苛刻

另外，貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，本港跨境司機比疫情前跌近四成，減至不足8000人，不少離職者不滿內地檢疫苛刻。他解釋，疫下內地要求跨境司機須即日往返，只能點對點去口岸、接駁點及倉庫。

本居內地、育有3歲孖女的單親媽媽兼跨境司機韓女士，去年8月起只曾於今年農曆新年返內地探女，其餘日子路過家附近亦不得歸家，只能住驛站酒店。她眼泛淚光說女兒情緒開始低落，曾問母親是否不要她們，只盼放寬跨境司機檢疫。陳迪手建議，中港政府應先試讓居內地港人跨境司機有條件、有限度每周一次或不定期回家與家人團聚，又稱總會將就此約見港府及中聯辦。

（新冠疫情）

相關字詞﹕第三針 機組人員 免檢疫 新型冠狀病毒

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