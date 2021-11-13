檢疫酒店鄰房兩人染Delta+ 同基因 傳播力高同層54人須再隔離 20人已入社區

涉在酒店被傳染Delta plus的62歲男子（第12382宗）上月22日由泰國抵港後入住東涌福朋喜來登酒店1517號房，56歲外籍男（第12374宗）則於本月1日由英國抵港後入住相鄰的1515號房，兩人於本月1日至6日相鄰。56歲男本月4日先現病徵，翌日驗出陽性，Ct值約15，即病毒量高。至本月9日，62歲男於檢疫第19日驗出陽性，Ct值約17，但無病徵，之前第3、5、7、9、16日檢測均呈陰性。

一人每日運動噴毒多 鄰房屢無罩開門

港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到場視察後稱，1515號房患者愛運動，每日在房內用單車機，一般人每分鐘呼吸12次，每次噴出500毫升空氣，即每分鐘6公升，運動時可升至48公升或更高，患者本月4日起咳嗽，有理由相信他運動時噴出病毒量很高。他說，空氣可經擾流效應流出走廊，而1517號房男子於檢疫後期很多時開門沒戴口罩，兩人亦曾幾乎同時開門取餐，相信最大可能因此導致1517號房男子受感染。

袁國勇建議，如在檢疫房用跑步機或踏步機，一定要用空氣清新機以減病毒量；住客開門時須戴口罩。他估計是次傳播與酒店無關，但員工在走廊噴消毒液做得不太好，建議重新訓練。

料傳播非酒店問題 惟員工消毒不佳

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，會安排本月1至6日54名同層住客入住檢疫中心，30多人仍在酒店檢疫，會盡快聯絡餘下20人，由離開酒店起計檢疫14日。被問流入社區傳播風險，歐家榮承認不能排除，故要謹慎處理，已第一時間向酒店取同層住客名單，又稱他們離開酒店時檢測陰性，第26日亦陰性。

不排除病毒入社區 稱離開者檢測陰性

衛生防護中心總監徐樂堅稱「AY.4.2亞系」傳染性比普通或原本病毒株高，需防守新病毒株進入香港。

本港昨增一宗曾打3針輸入個案，該59歲男病人帶L452R變種病毒，曾於4月在港打兩劑復必泰，並在11月5日於英國打一劑復必泰，屬本港第二宗打3針確診。

明報記者

（新冠疫情）

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