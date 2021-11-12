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2021年11月12日星期五
港聞二
科興申3歲可打 專家委會周一商 缺數據 小學校長料家長多觀望
第三針首天近1.7萬人接種 疫苗中心長龍
兩機師病毒基因高度同源 不排除互傳
第二代美國隊長煽動分裂囚5年9月 「情節嚴重」引唐英傑案量刑 官指喊口號20次「點解唔嚴重」
戴大為：判刑過重 湯家驊：情節嚴重有基礎
求情稱曾無夢想 後受梁天琦啟發
兩青年襲警罪成囚10及11月 官：呼「幫手打狗」詆譭警員 加刑因素
官指警長無出示委任證 前區議員葉錦龍拒捕罪脫
中大衝突案法官收白色粉末信 警列刑恐
死因庭上月裁產婦死於不幸 專家證人：醫護求其 喜事變喪事
曾任逾130聆訊專家證人尋真相 盼阻悲劇重演
六四集結案 控方指黎智英點蠟燭構成煽惑 辯方：點燭15分鐘 籲考慮檢控是否合比例
教師基本法測試下周一報名 津小議會：合約教師亦應考
馮檢基參選 不否認官方中間人游說 黃成智稱中聯辦兩問意向 參選非因獲邀
參選工程界 挑戰盧偉國 無背景黃偉信去年稱淺黃
大灣區GBA時政一周：全國首宗個人破產 觀察3年可免餘債
大灣區GBA時政一周：蘇粵滬京——科創產業引擎
灣區手記：種草、薅羊毛、歪歪滴艾斯 ／文：尚東美
公屋須輪5.9載 22年高 招國偉料明年中升至6.3年
貧窮報告未如昔分列政策影響 周永新批政府「自我感覺良好」
調查：逾半人稱居民身分歧視普遍
兩店擅賣大閘蟹被控 10公斤銷毁
內河船珠江口沉沒 膠粒漂港
尖東聖誕幕牆 播Disney+影片
機場周一起劃橙綠兩區 國際區人員禁進內地區 內地區人員「避免」進國際區
疑員工欠債 HKTVmall被淋紅漆
聖若瑟英文中學中一生校內墮斃
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【Emily】自稱「政壇綠葉王」 廖成利唱二創歌撐馮檢基參選
【Emily】戰選委會界別照落區 黃梓謙孖譚志源派傳單
【Emily】泛民總辭一周年 郭榮鏗寄語抱緊初心
【Emily】M+有連儂牆？
【Emily】升港區主教 周守仁晉牧禮12．4堅道舉行
【Emily】張建宗講talk授課 「新工作」獲批
【Emily】收集蠔殼 三跑築蠔礁
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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