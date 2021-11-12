機場周一起劃橙綠兩區 國際區人員禁進內地區 內地區人員「避免」進國際區

機管局認為內地航班風險較低

機管局回覆本報查詢稱，為加強公眾健康及安全預防措施，一號客運大樓禁區範圍內的抵港層及離港層，下周一將分為往來內地及往來內地以外地區兩個區域，以分隔相關旅客及員工，業務伙伴及服務承辦商須設專隊分別處理相關航班。國泰航空表示會全面配合措施。

根據該內部通告，一號客運大樓5樓抵港層，以及6樓和7樓的離港層均會設綠區及橙區，其中離港層1至24號閘為綠區，25至71號閘為橙區；抵港層分區相若，但1至4號閘暫停運作。該局要求機場各服務營辦商提交成立專隊的計劃，並制定輪班計劃，分隔各專隊的更衣設施、休息室、餐廳及簡報室等，以避免互相接觸。

營辦商兩區須各設專隊

離橙區人員全身消毒

通告提及，一號客運大樓的專責團隊在開始為內地航班提供服務時應留在綠區，避免進入橙區；為國際航班服務的團隊值班期間則不得進入綠區。除非必要，機場員工如非從事客運服務或航班處理，應避免進入橙區，逗留橙區時應避免接觸旅客、機組等、客運服務或航班處理人員。

機管局會在綠區及橙區分隔位置，設立兩座名為「CLeanTech」的全身消毒通道設施，處理國際航班的團隊員工值班後，離開橙區進入綠區時需使用該機器消毒，惟綠區前往橙區則無列出相關規定。機管局將調整一號客運大樓旅客捷運系統及多條職員通道的服務時間，以配合措施。

工會：增人手壓力 員工憂不適應

機場空運員工協會總幹事儲漢松稱，因要為通關做準備，故理解有關安排，協會昨亦與機管局開會商討細節，而有關措施需兩隊團隊分工，必會帶來人手壓力。他說，由於只禁止同一天在橙區工作的員工前往綠區，綠區員工則可按情况被調往橙區，認為調配人手上有一定靈活度。他說不少員工關注措施會否影響收入，因內地及國際航班團隊工作量有出入，例如內地較少夜間航班，綠區員工獲得夜更津貼的機會或減少。

民用航空事業職工總會主席李永富說，雖然機管局稱早於三周前已諮詢相關營辦公司，惟前線員工近日才得悉，措施下周一便要實施，認為推行較急，員工提出不少疑慮，例如兩區有不同食肆，不同員工進食習慣不同，或會不適應。

明報記者

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