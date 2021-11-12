兩店擅賣大閘蟹被控 10公斤銷毁

另兩店來源可疑 已封存

食環署11月9日起巡查各區大閘蟹銷售處所，查核大閘蟹來源文件及衛生證明書，11月10日共60個共巡查約60間零售店舖、食物業處所、公眾街巿攤檔等大閘蟹銷售處所，發現兩間新鮮糧食店所售大閘蟹來源有可疑，持牌人未能提供衛生證明書，違反持牌條件。該批大閘蟹已封存，食環署正追查來源。

另外，食環署於11月9日傍晚於灣仔採取突擊行動，於堅拿道西一帶發現兩間新鮮糧食店未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉違反《食物業規例》，已向有關負責人展開檢控程序。涉事店舖為堅拿道西15號永德大廈地下G18號「多寶鮮魚」及G18B號「利邦海鮮」。署方稱在該兩個處所共檢獲約10公斤無有效衛生證明書的大閘蟹，並已銷毁。

食環署亦打擊未獲准許於網上賣大閘蟹，於9及10月向違例者提出兩宗檢控。當中一宗個案已完成審訊，有關者因未獲准許售賣限制出售的食物及未能提供有關食物的獲取紀錄裁定罪成，共罰3000元。

食環署提醒，切勿進口或賣來歷不明大閘蟹，消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許的商戶。