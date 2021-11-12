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調查：逾半人稱居民身分歧視普遍

【明報專訊】平機會調查發現，55.2%市民認為香港普遍存在居民身分歧視（包括新移民、尋求庇護者等身分），是各類歧視中最普遍，其次是種族及年齡歧視。平機會建議，政府立法保障居民免受身分歧視前，可先諮詢公眾。

半數感年齡歧視 平機研究

平機會委託機構在今年2至4月以電話訪問1501名15歲以上市民，了解公眾對歧視看法，是平機會自1998年以來第6次做同類調查。結果顯示，49.9%受訪者認為香港普遍存在年齡歧視，較2012年調查所得上升近9個百分點，另有51.5%認為香港普遍存在種族歧視。12.7%受訪者過去12個月曾遭歧視，當中年齡歧視佔比最高，達54.3%，曾受居民身分歧視的有6.9%。

平機會行政總監朱崇文指出，結果反映公眾關注年齡歧視問題，例如有年紀較大者被解僱，該市民認為屬歧視，但現時無年齡歧視定義，故要更針對地做具體及大型的研究，從而收集公眾意見及開展立法禁止年齡歧視的公眾諮詢。

朱崇文又稱，是次調查以香港人為主，居民身分歧視主要涉及內地人或新來港者，故未必涵蓋他們，但過往兩年社會事件中有針對內地人的行為經傳媒報道，令受訪者關注增加。平機會建議政府考慮於《種族歧視條例》加入居民身分免受歧視的保障，朱相信若政府願意立法，不單保障內地人，而是雙向保障。

相關字詞﹕族內歧視 平機會

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