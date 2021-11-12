港聞

港聞二

貧窮報告未如昔分列政策影響 周永新批政府「自我感覺良好」

【明報專訊】政府前日公布2020年貧窮人口達165.3萬，貧窮率23.6%，政策介入後則跌至55.4萬；有關報告同時列出去年貧窮風險率達28.7%，屬歷年最高，政策介入後則跌至12.4%，屬歷年最低。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新促政府分別列明只加入恆常現金項目、非恆常現金項目或須經濟審查的非現金福利對貧窮數字的影響。

昔分列現金非現金 今只列全數

以往報告所列貧窮數據會分別列明政策介入前的純理論假設、經恆常現金項目的政策、非恆常現金項目或非現金項目等介入後數字，但《2020年香港貧窮情况報告》只列政策介入前純理論假設數據及政策介入後數字，而政策介入則計及所有選定項目包括恆常現金、非恆常現金、非現金福利。

今次報告劃出收入低於中位數六成的住戶為「較高貧窮風險」，一人戶水平是5300元、二人戶11,400元、三人戶19,200元、四人戶24,900元，並計算出政策介入前貧窮風險率為28.7%；所有選定項目的政策介入後才減至12.4%，低於2011年歷史低位0.1個百分點，而有31.5萬人處於住戶收入中位數五至六成之間。

在職貧窮月入跌7.2%

報告另顯示，政策介入前的失業貧窮人數按年增5.55萬，當中四分之三屬較低技術工人，而新增失業貧窮人不少來自零售、住宿及膳食服務業（26.1%）以及建造業（18.4%）。而在職貧窮者平均月入按年跌7.2%至9600元。

「若不交代 唯一解釋是唔靚仔」

周永新稱早前討論關愛基金已決定計劃政策介入後只計恆常現金津貼、以扶貧為目標的一次過資格審查津貼，今次報告只顯示所有選定項目介入後令近100萬人「脫貧」，他稱僅政府「自我感覺良好」，「我完全不掌握其脫貧計算方式，我都掌握不到，相信大部分市民都掌握不到」。

周永新促政府分別列出只加入恆常現金項目、非恆常現金項目或須經濟審查的非現金福利對整體貧窮數字的影響，「若不交代，唯一解釋是那些數字『唔靚仔』」，另稱去年不少打工仔收入減甚至無收入，政府斥逾900億元推保就業計劃，並無針對扶助基層。

上 / 下一篇新聞

科興申3歲可打 專家委會周一商 缺數據 小學校長料家長多觀望
科興申3歲可打 專家委會周一商 缺數據 小學校長料家長多觀望
第三針首天近1.7萬人接種 疫苗中心長龍
第三針首天近1.7萬人接種 疫苗中心長龍
兩機師病毒基因高度同源 不排除互傳
兩機師病毒基因高度同源 不排除互傳
第二代美國隊長煽動分裂囚5年9月 「情節嚴重」引唐英傑案量刑 官指喊口號20次「點解唔嚴重」
第二代美國隊長煽動分裂囚5年9月 「情節嚴重」引唐英傑案量刑 官指喊口號20次「點解唔嚴重」
戴大為：判刑過重 湯家驊：情節嚴重有基礎
戴大為：判刑過重 湯家驊：情節嚴重有基礎
求情稱曾無夢想 後受梁天琦啟發
求情稱曾無夢想 後受梁天琦啟發
兩青年襲警罪成囚10及11月 官：呼「幫手打狗」詆譭警員 加刑因素
兩青年襲警罪成囚10及11月 官：呼「幫手打狗」詆譭警員 加刑因素
官指警長無出示委任證 前區議員葉錦龍拒捕罪脫
官指警長無出示委任證 前區議員葉錦龍拒捕罪脫
中大衝突案法官收白色粉末信 警列刑恐
中大衝突案法官收白色粉末信 警列刑恐
死因庭上月裁產婦死於不幸 專家證人：醫護求其 喜事變喪事
死因庭上月裁產婦死於不幸 專家證人：醫護求其 喜事變喪事
曾任逾130聆訊專家證人尋真相 盼阻悲劇重演
曾任逾130聆訊專家證人尋真相 盼阻悲劇重演
六四集結案 控方指黎智英點蠟燭構成煽惑 辯方：點燭15分鐘 籲考慮檢控是否合比例
六四集結案 控方指黎智英點蠟燭構成煽惑 辯方：點燭15分鐘 籲考慮檢控是否合比例
教師基本法測試下周一報名 津小議會：合約教師亦應考
教師基本法測試下周一報名 津小議會：合約教師亦應考
馮檢基參選 不否認官方中間人游說 黃成智稱中聯辦兩問意向 參選非因獲邀
馮檢基參選 不否認官方中間人游說 黃成智稱中聯辦兩問意向 參選非因獲邀
參選工程界 挑戰盧偉國 無背景黃偉信去年稱淺黃
參選工程界 挑戰盧偉國 無背景黃偉信去年稱淺黃
大灣區GBA時政一周：全國首宗個人破產 觀察3年可免餘債
大灣區GBA時政一周：全國首宗個人破產 觀察3年可免餘債
大灣區GBA時政一周：蘇粵滬京——科創產業引擎
大灣區GBA時政一周：蘇粵滬京——科創產業引擎
灣區手記：種草、薅羊毛、歪歪滴艾斯 ／文：尚東美
灣區手記：種草、薅羊毛、歪歪滴艾斯 ／文：尚東美
公屋須輪5.9載 22年高 招國偉料明年中升至6.3年
公屋須輪5.9載 22年高 招國偉料明年中升至6.3年
調查：逾半人稱居民身分歧視普遍
調查：逾半人稱居民身分歧視普遍
兩店擅賣大閘蟹被控 10公斤銷毁
兩店擅賣大閘蟹被控 10公斤銷毁
內河船珠江口沉沒 膠粒漂港
內河船珠江口沉沒 膠粒漂港
尖東聖誕幕牆 播Disney+影片
尖東聖誕幕牆 播Disney+影片
機場周一起劃橙綠兩區 國際區人員禁進內地區 內地區人員「避免」進國際區
機場周一起劃橙綠兩區 國際區人員禁進內地區 內地區人員「避免」進國際區
疑員工欠債 HKTVmall被淋紅漆
疑員工欠債 HKTVmall被淋紅漆
聖若瑟英文中學中一生校內墮斃
聖若瑟英文中學中一生校內墮斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】自稱「政壇綠葉王」 廖成利唱二創歌撐馮檢基參選
【Emily】自稱「政壇綠葉王」 廖成利唱二創歌撐馮檢基參選
【Emily】戰選委會界別照落區 黃梓謙孖譚志源派傳單
【Emily】戰選委會界別照落區 黃梓謙孖譚志源派傳單
【Emily】泛民總辭一周年 郭榮鏗寄語抱緊初心
【Emily】泛民總辭一周年 郭榮鏗寄語抱緊初心
【Emily】M+有連儂牆？
【Emily】M+有連儂牆？
【Emily】升港區主教 周守仁晉牧禮12．4堅道舉行
【Emily】升港區主教 周守仁晉牧禮12．4堅道舉行
【Emily】張建宗講talk授課 「新工作」獲批
【Emily】張建宗講talk授課 「新工作」獲批
【Emily】收集蠔殼 三跑築蠔礁
【Emily】收集蠔殼 三跑築蠔礁