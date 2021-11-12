公屋須輪5.9載 22年高 招國偉料明年中升至6.3年

根據房委會資料，截至9月底，公屋一般申請有15.37萬宗，非長者一人申請則有10.08萬宗，即共25.45萬宗申請。翻查資料，本屆政府上任至今兩類申請平均輪候時間均顯著增加，2017年9月底一般申請為4.6年，長者一人申請為2.6年。

長者輪候續延長 料關分戶

身兼房委會主席的運房局長陳帆上月先後兩次發表有關輪候公屋時間的言論，包括輪候3年獲首次編配目標不變，但首次承認計及未來10年新增公屋申請，預計要待10多年至20年才可達成3年上樓目標；另又稱公屋平均輪候時間在「第二個5年期」即2027/28至2031/32年度才望較明顯改善。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉預料，公屋輪候時間未來可能升至6年或更長，本屆政府任滿時或達6.2或6.3年。對於長者一人申請輪候時間持續上升，他估計部分與公屋住戶分拆長者再申請有關。

團結基金倡引入私人參建

房委會委員、立法會議員柯創盛對公屋輪候時間再增加不感意外，但擔心基層家庭及長者未能上樓，生活將更困難。他稱未來5年公屋供應難達標，冀政府增加短期支援，包括促成更多過渡房屋供應，以及把「N無津貼」恆常化，讓未能受惠「現金津貼」者亦受惠。

團結香港基金土地及房屋研究員梁躍昊表示，公營房屋落成數字仍落後於政府供應目標，如情况不變，一般申請平均輪候時間預期明年突破6年。基金會建議政府盡快「拆牆鬆綁」，加快推進公營房屋發展，例如引入私人參建，以及加快新發展區土地收回及平整工程。