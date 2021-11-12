港聞

港聞二

灣區手記：種草、薅羊毛、歪歪滴艾斯 ／文：尚東美

【明報專訊】「今日畀H種草（1），也去了光顧了XX家，茶樟雞真係絕絕子（2）！！仲有種鴨屎香檸檬茶，見H暴風吸入，我怕甜就無飲，佢笑我朋克養生（3），扎心了（4）。H雖然係普信男（5）一枚，摳門又鍾意薅羊毛（6），但喺呢邊桃花燦爛，無語子……有時飲兩杯講起，佢都好凡爾賽（7）。唔講佢，我唔喺屋企，貓貓狗狗有冇內卷（8）爭寵？？辛苦你照顧佢哋，老婆yyds（9）！！」

J身在香港，丈夫被調派廣州數月，傳來如此充斥內地網絡語的「家書」，特註釋如下，也可瞥看內地流行文化一貌。

（1）種草：指分享推薦某一事物，以激發他人購買或跟隨，例如網紅推銷貨品。近來也流行「拔草」，意指打消旁人的消費購買慾。

（2）絕絕子：意指「絕了」，「子」用作表示程度加強，多數情况下形容某人或某物非常有吸引力，少數情况下表示反諷。

（3）朋克養生：時下青年常見現象，意指有不健康生活習慣，同時又注重保養，例如熬最長的夜，用最貴的眼霜；白天健身，晚上啖炸雞；啤酒裏加枸杞，可樂加黨參等。

（4）扎心了：源自「老鐵，扎心了」，有「I know that feel bro」的况味；「老鐵」是北方方言「鐵哥」的意思，「扎心」指內心受到傷害。

（5）普信男：源自脫口秀紅人楊笠的梗（gag），說某些男人看起來那麽普通卻那麽自信，引發男女網民互相吐槽（挖苦、抱怨），也令楊笠一夜爆紅，卻成為男士「公敵」，稱要抵制其宣傳或代言產品，包括最近的平治房車。

（6）薅羊毛：原指代人放羊時偷偷扯去一些羊毛，每次扯一點，積少成多，今指使用各種商家提供的優惠，也有鑽空子取着數意思。近日內地飲品元氣森林網店發生「被薅羊毛」事件，79元一箱的無糖氣泡水，網店誤標售10元3箱，惹來網民狂薅，最多落單訂了41,000箱，當晚商品狂賣35萬件。其後網店將產品下架，懇請消費者退款，又提出向14萬落單用戶每人贈送一箱汽水補償。

（7）凡爾賽：借用法國著名宮殿凡爾賽，形容那些不經意或裝作不經意地炫耀，然後還要顯得很苦惱、很不高興的人。

（8）內卷：本是社會學術語，指一種社會或文化模式發展到某個階段後停滯，現指社會上各行各業、公司學校等內部非理性競爭，例如鬥加班。

（9）yyds：「永遠的神」的普通話拼音縮寫，也寫作「永遠滴神」、「歪歪滴艾斯」，語出電競圈，後被廣泛使用，蘇炳添等健兒在奧運大放異彩，就獲如此加冕，也令網絡語再度成為社會討論熱點。官媒曾發文，標題為「不用YYDS、絕絕子就不會說話了？」，批評網絡語氾濫現象。有內地學者表示，字母縮寫網絡語的流行是一種亞文化現象，折射當下部分年輕人審美和思維方式的新特點，展示對群體的個性化認同，要抱有接納和理解心態，尊重它們的存在，但同時也要積極引導，防止過度侵蝕、消解主流的語言體系。

文：尚東美

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