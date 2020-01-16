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港聞二

大灣區GBA時政一周：蘇粵滬京——科創產業引擎

【明報專訊】上市公司多寡，反映一個地方的產業發展情况，根據一項統計，截至2021年9月30日，中國A股總市值達93.08萬億元（人民幣，下同），上市公司總數4494家，當中來自廣東、浙江、江蘇、北京和上海的公司達2642家，佔全國總數58.8%，無論數量還是市值，這「五虎將」都繼續處於龍頭地位。

來自廣東的上市公司最多，達740家，佔總數16.5%，拋離第二位的浙江逾150家，但巿值不敵石油石化、銀行、非銀金融發達的北京。

粵上市公司最多 京市值取勝

北京擁有405家上市企業，總市值19.93萬億元排第一；第二位的廣東，上巿公司總市值15.89萬億元；上海第三，達8.52萬億元。

2021年前3季度共計新增373家上市公司，其中滬主板新增75家，深主板新增27家，創業板新增145家，科創板新增126家。廣東、浙江、江蘇3省以新股首發上市69家、66家及61家領先，上海、北京分別以38家、27家緊隨其後。今年前3季度這5省市的新增上市公司數量佔全國總數70%。

科創板「捧蛋」省市集中西部

科創板成為IPO新戰場，從2019年7月22日成立至今約兩年多，江蘇、廣東、上海、北京的科創板企業數量遙遙領先，分別達到65、53、52及45家。兩年以來，31個省份中，有10個仍未見有企業在科創板上市，主要都是屬於西部地區，包括重慶市仍舊交白卷。截至今年前3季度，科創板新增掛牌企業數量排名前5位的省巿為江蘇、廣東、上海、浙江和北京，另海南、新疆今年實現零的突破。

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