大灣區GBA時政一周：全國首宗個人破產 觀察3年可免餘債

呼勇原在深圳一商場經營教培機構，因商場倒閉，機構關門，令他背上480多萬元債務。2018年，呼勇賣掉住房，將260萬元所得用於還債，至今仍負債140多萬元。他目前無固定工作，月入約5000元，2013年離異後獨自撫養女兒。

今年6月9日，呼勇向深圳中院提交個人破產清算申請。法院認定呼勇財產不足以清債，符合宣告破產條件，本周一正式裁定宣告破產。呼勇將進入免責考察期，期內受破產管理人和破產事務管理署監督，每月申報收入、支出和財產狀况等，扣除必要支出，剩餘收入全用於還債。免責考察期滿後，深圳中院將根據呼勇考察期間表現，裁定是否免除未清償債務，解除限制行為。深圳中院破產庭庭長曹啓選表示，「免責考察期既能讓『誠實而不幸』的債務人得到重生，也能避免惡意破產的出現」。

《深圳經濟特區個人破產條例》出台前，內地只有企業破產法，深圳是推行個人破產立法試點城市。條例今年3月實施以來，先後迎來各宗首例，包括首名債務人獲批個人債務重整計劃，可免計息重整分期還款，與及首宗破產和解案，債務人獲免去90多萬元債務。呼勇案是深圳中院裁定的首宗個人破產清算案件，引來熱議，並登上微博熱搜。

有聲音質疑，容許個人破產會助長欠債不還、甚至惡意負債，中新社引述中國人民大學破產法研究中心副主任徐陽光表示，法院會把關判斷債務人是否「誠實而不幸」、可否免除未清償債務，而且債權人如發現債務人有其他不誠信行為，也可請求法院撤銷免責裁定。

學者：准個人破產 寬容失敗

徐又表示，全國很多城市都對「個人破產」有強烈需求，選擇深圳成為試點城市，可能因為深圳市場經濟發達，而破產法是市場經濟法律體系不可或缺部分。另外，個人破產立法的試點是法律制度的重大創新，需要城市有比較大的立法權限。深圳作為經濟特區，立法權限較國內其他城市高。他又表示，深圳是創新、創業非常活躍的城市，而創新創業就有可能會遇到失敗；個人破產機制可說是鼓勵創新、寬容失敗的制度。

佛山擬准寫字樓酒店改建保障性租住房

廣東發布《加快發展保障性租賃住房的實施意見》，提到發展「保障性租賃住房」的重點10市，當中包括佛山等灣區8巿。佛山日前率先發表《意見稿》，提出商業辦公、酒店旅館、廠房、倉儲、科研教育等非居住存量房（庫存待售待租），在符合規劃原則、權屬不變、滿足安全要求、尊重群眾意願等前提下，可申請改建為保障性租賃住房。改建後的保障性租賃住房由運營機構長期運營、只租不售，其單套建築面積一般不超過70平方米，以30至45平方米的小戶型為主，租金低於同地段同品質市場租賃住房租金，主要緩解符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問題。

大灣區孔子學院合作大學聯盟成立

為聚集整合粵港澳大灣區高校的教育教學資源，發揮粵港澳大灣區高校的孔子學院（課堂）在國際中文教育、加強中外友好合作與人文交流等方面的作用，廣東外語外貿大學首倡建立粵港澳大灣區孔子學院合作大學聯盟，合作領域包括孔子學院暨國際中文教育相關的人才培養、科學研究、協同創新、互聯共享、政策諮詢等方面。聯盟成立儀式暨大灣區國際中文教育高端論壇日前在廣東外語外貿大學舉行，會上確定了廣東外語外貿大學為聯盟理事長單位，香港理工大學和澳門大學為聯盟副理事長單位，中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師範大學、廣州大學和嶺南師範學院為聯盟理事單位。

珠海人才人才買樓可享五折優惠

內地各巿競逐人才，大灣區內競爭亦激烈，珠海市近日出台《人才住房管理辦法》，提出經認定後的珠海市人才，在「人才住房」租金和售價上，可享同區域同類型品質市場商品住房的60%和50%優惠。新政所指的人才是符合「珠海英才計劃」類別的人才、港澳優秀人才以及其他特殊需要的人才。新政中所指的人才住房，是由政府投資或提供政策支持，限定套型面積、租售價格和處分條件等，面向符合資格條件的人才配租配售的住房。人才住房優先面向符合資格條件的產業人才供應。配租（售）面積按人才類別劃分，最高為頂尖人才200平方米左右。

雙11前夕 粵省消委約談大型電商平台

雙11前夕，廣東省消費者委員會9日（周二）約談了淘寶、快手、拼多多、抖音、京東、天貓、唯品會等7家大型電商平台。會議上通報了各平台在「網售『三無產品』（無生產廠名、無生產廠址、無生產衛生許可證編碼）及商品標籤標識問題調查」中的情况，指出電商平台企業有「三無產品」及關鍵信息缺失、虛假標註、標籤標識不符合國家標準、商品銷售頁面信息與實物不符、「好評返現」等問題，督促電商企業加強平台治理，嚴格產品質量管理。與會企業回應了通報情況，並表示將對照調查結果逐一落實整改。廣東省消委會此前調查了600款網售商品，發現過半為「三無產品」。