參選工程界 挑戰盧偉國 無背景黃偉信去年稱淺黃

昨多兩人報名 醫衛界6人競爭

已有4人參選的功能界別醫療衛生界，昨日再多2人報名，分別是精神科註冊護士劉子進及護士陳子中，該界別將由6人爭1議席，競爭是功能組別中最激烈。

香港護士協會代表、助理秘書何崇漢日前已報名醫療衛生界，護協另一中央執委劉子進昨亦有報名，護協主席源志敏回覆本報表示，事前並不知情。他表示，早前向所有醫院代表、中央執委等查詢，是否需護協支持參選，僅何崇漢回覆，經過相關程序後，何獲得中央執委會高票支持。源補充，按該會會章，護協只會支持1人出選，但不代表其他執委或成員不可參選。

香港護理專科學院副院長陳子中昨報名參選醫療衛生界，獲醫管局前主持胡定旭到場支持，他希望可推動多項工作，包括吸引挽留人才、發展智慧醫療等。醫療衛生界其他參選人有註冊中醫陳永光、醫生林哲玄及藥劑師龐愛蘭。

全國政協委員蘇長榮昨報名選委會界別，獲多個建制黨派的「領導級」到場舉牌撐場，包括全國人大常委譚耀宗、全國政協常委譚錦球、民建聯、新民黨、工聯會等領導層亦有到場。蘇長榮表示，在本港及內地經商投資近30年，亦參與不少地區及慈善工作，他認為，新一屆立法會能有更大維度，為愛國者提供更大政治參與空間，為香港做實事。

40席的選委會界別，至今有49人報名，名單詳見選委會網站。

（立法會選舉）