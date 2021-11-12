馮檢基參選 不否認官方中間人游說 黃成智稱中聯辦兩問意向 參選非因獲邀

馮檢基昨召開參選記者會，獲「深水埗明哥」陳灼明、民協黃大仙區議員廖成利、屯門區議員黃虹銘和深水埗前區議員李炯以個人身分站台。馮稱取得10個選委提名入閘，包括深水埗街坊福利事務促進會理事長梁鉅海、全國政協委員簡松年和中華海外聯誼會理事葉長清等。

稱勝選非最重要目的「團火仲喺度」

馮檢基稱，近10日才決定參選，稱勝選不是他最重要目的。他說，參選是接受不到「一個咪高峰，三個喇叭筒」，批評政府和對手民建聯鄭泳舜和西九新動力梁文廣的「一致性太強」。馮說，很多人認為政治倒退「覺得冇得搞」，但他「忍唔住，團火仲喺度」。有人質疑他是「做花瓶」，但他認為參選令他有身分，令社會問題多一個「喇叭筒」。他一再提及行了窄巷30年，相信堅持，窄巷會愈行愈多人，「呢條窄巷會變闊巷」。

2018年九龍西補選時馮檢基曾言是最後一戰，他昨解釋：「政治上係咪唔同時間，態度可以變呢？」被問到若當選會否提平反六四議案，他稱會考慮，內容會寫明「支持學生打倒官倒」，惟不同意因六四推翻國家，但認為應悼念六四。對於《基本法》第23條的立場，他稱民協2003年無反對23條，如沒違反《約翰內斯堡原則》，「其他民主國家都有用，點解香港唔用得」。

廖成利稱，與馮檢基「友情勝政情」，形容馮「是愛國者，不是忽然愛國者；是溫和民主派，不是激進民主派」，希望九西選民「含淚投票又好 ，鬧住投又好」，都支持馮檢基。民協署理主席楊彧回應稱，收到有黨員申請用個人名義支持非黨員參選，周六會開會討論。

新思維黃俊瑯讓路 轉戰新界西北

新思維副主席黃俊瑯在馮檢基宣布出選後「讓路」，昨報名轉戰新界西北，原擬出戰九龍中的黨友崔定邦則轉為擔任黃的選舉代理人。新思維主席狄志遠解釋，冀有最多的非建制派參選，故不想與非建制派「撞區」。新界西北其他參選人有民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰。

九龍東昨新增一名參選人為報稱物業管理行政顧問的胡健華，無申報政治聯繫；同區已報名者有工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽和民主思路陳進雄。黃成智報名的新界東北，對手有民建聯陳克勤、新民黨李梓敬和民主思路黃頴灝 。

狄志遠參選社福界，對手是民建聯朱麗玲和葉湛溪。

明報記者

（立法會選舉）